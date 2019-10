Det er blandet stemning på Asia-børsene torsdag morgen, i forkant av nye handelssamtaler mellom Kina og USA.

I Japan stiger Nikkei 0,18 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,30 prosent.

Shanghai Composites i Kina klatrer 0,19 prosent, og CSI 300 er opp 0,14 prosent. Hang Seng i Hong Kong styrkes 0,18 prosent.

Kospi i Sør-Korea svekkes derimot 0,81 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,15 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,12 prosent.

Trump letter på forbud

Donald Trump åpner nå for å tillate amerikanske selskaper å selge «ikke-sensitive» varer til kinesiske Huawei, som tidligere i år ble svartelistet av amerikanerne.

Ifølge The New York Times var det i forrige uke at Trump i et møte ga grønt lys til å starte godkjenningen av en lisens som vil tillate et lite utvalg amerikanske bedrifter å omgå forbudet.

Forbudet har imidlertid blitt forsinket og ikke offisielt trådt i kraft, ettersom Trump-administrasjonen utstedte en tillatelse for å gi Huaweis amerikanske leverandører og brukere mer tid til å finne alternative løsninger. Den nye fristen er ifølge NTB satt til 19. oktober.

Handelskrigen

Senere i dag er det duket for nye handelssamtaler mellom USA og Kina i Washington.

Opprinnelig skulle forhandlingene vare i to dager, men CNBC melder at møtet ifølge South China Morning Post nå kuttet til én dag.

En talsmann for Det hvite hus sier imidlertid til CNBC at de ikke har blitt opplyst om noen endringer i planene fra kinesisk side.

«Prisen for en slags handelsavtale i dag, uansett hvor triviell, vil være å unngå implementering av nye tollsatser», skriver sjeføkonom for Asia i ING, Robert Carnell, i en rapport, ifølge CNBC.

« Jeg tror at et «ingenting er oppnådd»-utfall av dagens samtaler vil føre markedene tilbake til «risk-off»-modus ganske raskt», påpeker han.

Wall Street

Alle de ledende indeksene på børsene i New York steg onsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av et tilsynelatende lavere spenningsnivå mellom Kina og USA i forkant av handelssamtalene i Washington i morgen.

Ifølge Financial Times har offentlige tjenestemenn tilbudt å øke Kinas årlige innkjøp av amerikanske soyabønner fra 20 til 30 millioner tonn, i et forsøk på å avverge en ny runde med økte tollsatser 15. oktober.

Dow Jones steg 0,7 prosent til 26.346,01, mens S&P 500 endte opp 0,91 prosent til 2.919,4. Nasdaq Composite klatret 1,02 prosent til 7.903,74.