Bred oppgang på Wall Street

Alle de ledende indeksene på børsene i New York steg torsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet som viste at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 220.000 i forrige uke.

Konsensus lå ifølge Reuters på 220.000 jobless claims.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) steg fra reviderte 1.655.000 til 1.684.000.

Ellers venter markedet spent på handelssamtalene mellom USA og Kina.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,57 prosent til 26.496,67 og er med det opp 13,6 prosent i år.

23 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag. Caterpillar Inc. var dagens vinner med en oppgang på 2,7 prosent.

Videre var Cisco Systems Inc. dagens taper, med et fall på 1,5 prosent. Fallet kom etter at Goldman Sachs kuttet kursmålet fra 56 til 48 dollar. Kuttet var basert på analytikeren som mente at bedrifters utgifter vil synke ytterligere, og at det vil bli brukt mindre penger på telekom. Aksjen stengte på 46,2 dollar.

Kjente selskaper som Microsoft Corp. og Intel Corp. steg henholdsvis 0,6 og 1,3 prosent.

S&P 500 endte opp 0,64 prosent til 2.938,13. Det vil si at indeksen er opp 17,2 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Skyworks Solutions Inc., som hoppet 5,2 prosent

Like etter fulgte Freeport-McMoRan Inc., som steg 4,9 prosent. Oppgangen kom etter at UBS oppgraderte aksjen fra nøytral til kjøp. Samtidig ble kursmålet redusert fra 13 til 12 dollar. Aksjen sluttet på ni dollar.

På toppen av taperlisten var NetApp Inc., som hadde en nedgang på 3,1 prosent.

Inne på taperlisten var også HP Inc., som falt 2,3 prosent etter en salgsanbefaling fra Goldman Sachs.

Oppkjøp sendte aksje opp over 100 prosent

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,6 prosent til 7.950,78. Indeksen har dermed steget 19,83 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,1 prosent, mens Apple stengte opp 1,4 prosent og Amazon falt 0,1 prosent.

Netflix hoppet 4,8 prosent og Alphabet (Google) steg 0,5 prosent.

Dagens soleklare vinner ble bioteknologiselskapet Ra Pharmaceuticals Inc., som hoppet 101,1 prosent. Oppgangen kom etter at det belgiske bioteknologiselskapet UCB ble enige om å kjøpe opp Ra Pharmaceuticals. Kjøpssummen skal være 2,1 milliarder dollar.

Høyest på taperlisten var Forescout Technologies Inc., som stupte 37,3 prosent.

Delta Air Lines falt 1,5 prosent etter at selskapet meldte om et justert resultat per aksje på 2,32 dollar i tredje kvartal 2019. Dette var en oppgang fra 2,03 dollar per aksje året før.

Det var ventet en justert inntjening per aksje på 2,26 dollar.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 5,1 prosent til 17,69.

Gullprisen var ned 0,95 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.498,5 dollar.

Tremånedersrenten falt 1,5 basispunkter til 1,687 prosent.

Renten på 2-åringen steg 6,5 basispunkter til 1,528 prosent.

10-åringen hoppet åtte basispunkter til 1,667 prosent.

30-åringen hadde en oppgang på 7,3 basispunkter til 2,16 prosent.