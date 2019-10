Emisjon sender aksje ned 65 prosent på grønn børs

Pilen peker opp på Oslo Børs fredag. Hovedindeksen stiger 0,91 prosent til 886,71.

Det er omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 2,2 milliarder kroner.

Utviklingen skjer etter en svært god dag i Asia og oppgang på de europeiske børsene.

Hang Seng i Hongkong steg hele 2,34 prosent, og i Dax i Frankfurt klatrer 1,80 prosent.

Fokus er rettet mot handelssamtalene i Washington der Trump skal møte Kinas visepresident Liu He fredag.

Markedene tolker forhandlingsklimaet positivt, men DNB Markets er ikke veldig optimistiske for at samtalene skal gi en omfattende avtale.

«Selv om det kan være grunnlag for en våpenhvile, som hindrer ytterligere oppgang i tollsatsene allerede neste uke og i desember, er det lite som tyder på at det vil komme på plass en mer omfattende avtale mellom partene», skrev meglerhuset i morgenrapporten fredag.

Likvide aksjer som Equinor og DNB klatrer henholdsvis 0,98 og 2,13 prosent, mens Tomra går i mot markedet og faller 0,86 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen stiger 1,07 prosent til 59,73 dollar fatet, og WTI-oljen er opp 1,34 prosent til 54,27 dollar fatet.

En oljetanker fra National Iranian Tanker Company har tatt fyr etter en eksplosjon i Rødehavet nær den saudiarabiske havnen i Jeddah, melder iranske medier fredag.

To av skipets hovedtanker skal være skadet. Olje skal ha lekket ut i Rødehavet, men lekkasjen er ifølge det iranske oljedepartementet stanset og skadene minimert.

Talsmann i National Iranian Oil, Saheb Sadeghi, uttalte til iransk TV at to missiler har truffet oljetankeren med sannsynlig retning fra Saudi Arabia.

Det iranske nyhetsbyrået ISNA skriver at dette mest sannsynlig er snakk om en terrorist-handling, som ifølge Bloomberg siterer anonyme kilder.

Frontline stiger 10,66 prosent på høyt volum til 109,50 kroner, og Hunter Group klatrer 4,12 prosent til 5,06 kroner.

Videre kom Det internasjonale energibyrået (IEA) med sin siste månedsrapport for oktober fredag.

Her kommer det frem at IEA, i likhet med OPEC, nedjusterer anslagene for etterspørsel etter olje.

Organisasjonen venter at etterspørselen etter olje fra 2018 til 2019 vil øke med 1,0 millioner fat per dag, mot tidligere estimert 1,1 millioner fat per dag.

Fra 2019 til 2020 ventes det en økt etterspørsel på 1,2 millioner fat per dag, ned fra 1,3 millioner fat i forrige rapport.

Det betyr at IEA nå estimerer at verdens oljeetterspørsel vil være på 101,5 millioner fat per dag i 2020, en nedjustering med 0,1 millioner fat olje per dag fra september.

På tilbudssiden venter energibyrået at oljeproduksjonen utenfor OPEC vil ligge på 66,99 millioner fat per dag i 2020, tilnærmet uendret fra forrige rapport (67,04 millioner fat).

Grisete emisjon

Axxis Geo Solutions har hentet rundt 225 millioner kroner i en rettet emisjon, går det frem av en børsmelding fredag.

Emisjonen ble gjort til kurs seks kroner, mens sluttkurs torsdag var 17,05 kroner. Altså var tegningskursen 65 prosent lavere enn siste sluttkurs.

Pengene skal blant annet brukes til ytterligere investeringer som trengs til økt aktivitet innen havbunnsnoder, styrking av arbeidskapital og tilbakebetaling til TGS i forbindelse med Utsira-multiklientinvesteringer.

Aksjen dundrer ned hele 64,34 prosent til 6,08 kroner på Oslo Børs.

poLight

polight har mottatt en andre innkjøpsordre for 34.800 enheter av TLens Silver og 36.000 ASIC-drivere tilknyttet det samme bærbare produktet som kunngjort 15. august.

Polight venter å sende ordren av gårde til kunden innen november 2019.

Markedet reagerer med å sende aksjen opp hele 37,72 prosent til 31,40 kroner.

Philly Shipyard

USAs marineminister Richard V. Spencer vil kunngjøre en større overhaling av havnen i Philadelphia, melder local21news.com ifølge TDN Direkt fredag.

Dette kan bety store kontrakter for skipsverftet Philly Shipyard

– Jeg tror potensialet er stort. (...) Jeg ser etter kapasitet både for bygging og reparasjon, og dere kan gjøre begge deler, sier Spencer ifølge nettstedet.

– I dag er en lys dag for oss, sier en Philadelphia Shipyard-arbeider.

Philadelphia Shipyard har lenge vært et synkende skip, og ifølge Wall Street Journal har verftet tapt 44 millioner dollar og sagt opp 800 arbeidere og kontraktører i 2018.

Aksjen hopper 25,37 prosent til 51,40 kroner.

Panoro Energy

Arctic Securities har i en oppdatering økt kursmålet på Panoro Energy til 40 kroner fra 32 kroner.

Samtidig opprettholder analytikerne en kjøpsanbefaling.

Hibiscus er en «game changer» som låser opp nye muligheter på Dussafu-lisensen, ifølge meglerhuset.

Aksjen klatrer 9,22 prosent til 22,50 kroner og er opp over 80 prosent for inneværende år.

NRC

Finske transportmyndigheter har tildelt NRC Groups heleide finske datterselskap en kontrakt for fornyelse av signalsystemet på jernbanestrekningen Tampere-Seinäjoki, går det frem av en børsmelding.

Leveransen og installasjonen skal gjøres i samarbeid med Siemens Mobility.

NRC Group Finlands andel av kontrakten estimeres til 20,3 millioner euro.

Arbeidene vil starte i oktober 2019, og prosjektet skal etter planen fullføres i desember 2021.

Aksjen faller 0,37 prosent til 53,30 kroner.

Norwegian og SAS

SAS har vunnet tilbake avtalen med Forsvaret, etter at Norwegian har hatt den i 12 år på rad, skriver DN.

Avtalen omfatter kjøp av 300-350.000 flybilletter årlig de neste fire årene fra 2020.

Ifølge nettavisen kan inntektene fra en slik avtale kan passere én milliard kroner totalt.

– Det er Forsvaret som har utlyst anbud, så de må svare på dette, sier Norwegians informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i en kommentar.

Selskapet har ifølge DN startet en klagesak på vedtaket.

SAS-aksjen klatrer 5,80 prosent til 13,14 kroner, mens Norwegian faller tilbake 0,26 prosent til 33,91 kroner.