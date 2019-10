Kriseemisjon og gladmelding for Røkkes problembarn i fokus på Oslo Børs

Pilen pekte opp på Oslo Børs fredag. Hovedindeksen klatret 0,83 prosent til 886,03.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,0 milliarder kroner.

Utviklingen kom etter en svært god dag i Asia og oppgang på de europeiske børsene.

Hang Seng i Hongkong steg hele 2,34 prosent, og i Dax i Frankfurt var opp 2,42 prosent ved stengning på Oslo Børs.

Fokus er rettet mot handelssamtalene i Washington der Trump møtte Kinas visepresident Liu He fredag.

Markedene tolker forhandlingsklimaet positivt etter at den amerikanske presidenten uttrykte seg positivt på Twitter.

«Gode ting skjer på handelsmøtet med Kina. Varmere følelser enn i nylig fortid, mer som i gamle dager. Jeg kommer til å møte visepresidenten i dag. Alle ønsker å se noe betydelig skje», skrev han.

Likvide aksjer som Equinor og DNB steg henholdsvis 1,58 og 1,85 prosent, mens Tomra gikk i mot markedet og falt 0,86 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen var opp 1,68 prosent til 60,09 dollar per fat ved stengning på Oslo Børs.

WTI-oljen fulgte hakk i hel og var opp 1,16 prosent til 54,17 dollar per fat.

En suezmax fra National Iranian Tanker Company (NITC) tok fyr etter en eksplosjon i Rødehavet.

Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ble oljetankeren Sabiti truffet av to missiler i underkant av 100 kilometer fra havnebyen Jeddah i Saudi-Arabia.

En talsmann for NITC, Saheb Sadeghi, opplyste at det trolig var snakk om et missilangrep og at to missiler så ut til å ha kommet fra Saudi-Arabia.

To av skipets hovedtanker ble skadet, og olje skal ha lekket ut i Rødehavet. Men ifølge det iranske oljedepartementet skal lekkasjen være stanset og skadene minimert.

Det er uvisst hvem som sto bak angrepet.

Saudiarabiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert hendelsen, som skjer mens spenningsnivået mellom de to regionale stormaktsrivalene er høyt.

– Dette kaster helt klart mer bensin på Midtøsten-bålet. Etter angrepet på Saudi-Arabia er det ikke et spørsmål om vi får nye lignende hendelser, men når, og hvor mye, sier oljeanalytikeren Bjarne Schieldrop i SEB.

– Og her er vi. Flott strategi fra Saudi-Arabia, hvis det er de som står bak angrepet, sier han.

Økt risikopremie i kjølvannet at tankangrepet i Rødehavet bidro til å sende Frontline opp 8,34 prosent til 107,20 kroner, OET opp 12,50 prosent til 99,00 kroner og Hunter Group til 5,13 kroner, opp 5,56 prosent.

Videre kom Det internasjonale energibyrået (IEA) med sin siste månedsrapport for oktober fredag.

Her kommer det frem at IEA, i likhet med OPEC, nedjusterer anslagene for etterspørsel etter olje.

Organisasjonen venter at etterspørselen fra 2018 til 2019 vil øke med 1,0 millioner fat per dag, mot tidligere estimerte 1,1 millioner fat per dag.

Fra 2019 til 2020 ventes det økt etterspørsel på 1,2 millioner fat per dag, ned fra 1,3 millioner fat i forrige rapport.

Det betyr at IEA nå estimerer at verdens oljeetterspørsel vil være på 101,5 millioner fat per dag i 2020, en nedjustering med 0,1 millioner fat olje per dag fra september.

På tilbudssiden venter energibyrået at oljeproduksjonen utenfor OPEC vil ligge på 66,99 millioner fat per dag i 2020, tilnærmet uendret fra forrige rapport (67,04 millioner fat).

Merkverdig emisjon

Axxis Geo Solutions har hentet rundt 225 millioner kroner i en rettet emisjon.

Emisjonen ble gjort til kurs seks kroner, mens sluttkurs torsdag var 17,05 kroner. Altså var tegningskursen 65 prosent lavere enn siste sluttkurs.

Pengene skal blant annet brukes til ytterligere investeringer som trengs til økt aktivitet innen havbunnsnoder, styrking av arbeidskapital og tilbakebetaling til TGS i forbindelse med Utsira-multiklientinvesteringer.

Havila Holding, Songa Investments, Rome, Bjarne Henry Bruheim og W2 Seismic har alle tegnet seg betydelig i emisjonen.

Aksjen dundret ned hele 64,57 prosent til 6,04 kroner på Oslo Børs.

poLight

polight har mottatt en andre innkjøpsordre for 34.800 enheter av TLens Silver og 36.000 ASIC-drivere tilknyttet det samme bærbare produktet som kunngjort 15. august.

Polight venter å sende ordren av gårde til kunden innen november 2019.

Markedet reagerte med å sende aksjen opp hele 41,23 prosent til 32,20 kroner.

Philly Shipyard

USAs marineminister Richard V. Spencer vil kunngjøre en større overhaling av havnen i Philadelphia, meldte local21news.com fredag.

Dette kan bety store kontrakter for Philly Shipyard.

– Jeg tror potensialet er stort. (...) Jeg ser etter kapasitet både for bygging og reparasjon, og dere kan gjøre begge deler, sa Spencer ifølge nettstedet.

– I dag er en lys dag for oss, uttalte en Philadelphia Shipyard-arbeider.

Philadelphia Shipyard har lenge vært et synkende skip, og ifølge Wall Street Journal har verftet tapt 44 millioner dollar og sagt opp 800 arbeidere og kontraktører i 2018.

I andre kvartal omsatte skipsbyggeren for null kroner.

Aker Capital eier 57,6 prosent av aksjene i selskapet.

Aksjen hoppet opp 13,66 prosent til 46,60 kroner.

Panoro Energy

Arctic Securities har økt kursmålet på Panoro Energy til 40 kroner fra 32 kroner.

Samtidig opprettholder analytikerne en kjøpsanbefaling.

Hibiscus er en «game changer» som låser opp nye muligheter på Dussafu-lisensen, ifølge meglerhuset.

Aksjen klatret 9,22 prosent til 22,50 kroner og er opp over 87 prosent for inneværende år.

Kahoot!

Kahoot! forsetter den sterke utviklingen aksjen har hatt i gråmarkedet, og nå på Merkur, den siste tiden.

Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen har tatt opp dekning av Kahoot! med en soleklar kjøpsanbefaling og kursmål 63 kroner.

– Selskapet har en veldig god skalerbarhet og har i dag nådd nesten 100 millioner månedlige brukere med nesten ingen markedsføring. Lave faste kostnader gir sterk vekst i marginene, og det er ventet at selskapet skal ha en positiv operasjonell kontantstrøm i fjerde kvartal i år, sa hun, og la til at selskapet er en oppkjøpskandidat på sikt.

Aksjen steg 0,45 prosent til 44,20 kroner.

Avance Gas og BW LPG

Nordea Markets oppjusterte kursmålene for Avance Gas og BW LPG, og gjentok kjøp på begge LPG-rederiene.

Kursmålet på førstnevnte ble hevet fra 38 til 49 kroner, mens kursmålet på BW LPG ble løftet fra 67 til 75 kroner.

Meglerhuset peker på at en forventet kraftig økning i LPG-eksporten fra USA, kombinert med en raskt voksende etterspørsel etter LPG i India, underbygger de gode utsiktene.

Avance Gas-aksjen klatret 3,86 prosent til 43,05 kroner, og BW LPGs aksje steg 6,12 prosent til 60,65 kroner.