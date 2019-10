Handelsavtale i fokus da Apple suste til ny all-time high

Pilen pekte rett opp på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene steg signifikant.

Utviklingen kom etter av partene i handelkonflikten skal ha kommet frem til en delvis avtale og at Federal Reserve vil trappe opp likviditetstilførselen til å gjelde sertifikater.

USA og Kina skal ha kommet frem til en mindre omfattende handelsavtale, ifølge Bloomberg.

Avtalen det nå skal være enighet om legger grunnlag for en mer omfattende avtale mellom partene senere i år.

Partene skal ha kommet frem til at Kina skal øke kjøpene av amerikanske jordbruksvarer, mens amerikanerne på sin side skal lette noe på tollpåslagene mot kinesiske varer.

Avtalen er tentativ og den kan bli endret ettersom samtalene fortsetter mellom Donald Trump og visestatsminister fredag kveld norsk tid.

Det skal også ligge i avtalen at USAs planlagte tollpåslag, som skal tre i kraft 15. oktober, utsettes. Nye tollavgifter som skulle innføres i desember kan bli utsatt eller falle bort.

Alt fordrer at Trump slutter opp om avtalen.

Når det kommer til utfordringene omkring intellektuell kapital, teknologioverføring og kinesiske subsider til industriselskaper, er det ikke ventet at den delvise avtalen vil inneholde avklaring på disse punktene.

Skal kjøpe sertifikater langt inn i 2020

Federal Reserve vil fra neste uke kjøpe sertifikater i obligasjonsmarkedet (lån med løpetid under ett år) i et omfang tilsvarende 60 milliarder dollar i måneden frem til andre kvartal 2020.

Styremedlemmene i Fed skal ha holdt en videokonferanse den 4. oktober, der situasjonen i pengemarkedet var tema, og besluttet å kjøpe korte rentepapirer i stor stil.

Selv om Fed presiserer at dette ikke er kvantitative lettelser (QE), så er det et unektelig faktum at den amerikanske sentralbanken tilfører likviditet ved å øke sin balanse. Målet er å stabilisere situasjonen i pengemarkedet der repo-renten gikk løpsk i september.

Fed skriver at de tror sertifikatkjøpene vil ha begrenset påvirkning på lange renter og bredere finansielle forhold. Videre mener den amerikanske sentralbanken at kjøpene ikke bør få stor effekt på husholdningenes forbruk, selskapenes investeringslyst og den økonomiske aktiviteten for øvrig.

De kortere tremånedsrentene endte ned 0,8 basispunkter til 1,679 prosent. Ved 17.00-tiden norsk tid sto renten i 1,705 prosent.

10-åringen prises ned og og renten steg 6,0 basispunkter til 1,733 prosent.

Handelssensitive aksjer topper Dow Jones

Dow Jones endte fredagen opp 1,21 prosent til 26.816,59.

26 av de 30 aksjen i indeksen steg.

Ingen blir overrasket over at den handelssensitive anleggsutstyrsgiganten Caterpillar endte på vinnerlisten med en oppgang på hele 4,65 prosent.

Blant vinnerne finner vi også kjemikalgiganten Dow Inc og 3M med en oppgang på henholdsvis 4,92 og 3,78 prosent.

Når investorene igjen har blitt sultne på risiko henger gjerne defensive forbruksaksjer som Coca-Cola, Procter & Gamble og McDonald's etter. Alle de tre aksjene har en beta (tre år med månedlig data) på om lag 0,3.

Leskedrikkgiganten falt tilbake 0,69 prosent, forbrukskjempen trakk seg tilbake 0,70 prosent, og fast food-aristokraten falt 1,29 prosent.

I sommer ble det kjent at forsvarsgiganten Raytheon og luftfartskonglomeratet United Technologies ville fusjonere. Fredag kom meldingen om at aksjonærene har godkjent sammenslåingen.

Det nye, sammenslåtte selskapet vil få navnet Raytheon Technologies Corporation.

Fusjonen, som gjøres opp i aksjer, vil gi Raytheon-aksjonærene 2,3348 aksjer i det nye selskapet per Raytheon-aksje de sitter på.

Aksjonærene i United Technologies vil i etterkant av fusjonen eie 57 prosent av det kombinerte selskapet, mens Raytheon-aksjonærene vil sitte på eierretten til de 43 gjenværende prosentene.

Transaksjonen er forventet å bli sluttet i første halvår 2020.

Raytheon-aksjen steg 0,18 prosent, og United Technologies-aksjen la på seg 1,67 prosent.

Kraftig oppgang i finans

S&P 500 endte dagen opp 1,09 prosent til 2.970,27.

Med oppgang i lange renter og reduserte volatilitetsforventninger hadde finansrelaterte aksjer en sterk dag på Wall Street.

Bank of America og Citigroup la på seg henholdsvis 1,62 og 2,16 prosent.

Investeringsbankene Goldman Sachs og JPMorgan, der deal-flyten typisk er negativt korrelert med volatilitetsforventningene, steg henholdsvis 2,41 og 1,69 prosent.

Fastenal, som er stor på industrielt utstyr som skruer, muttere mm, gikk hele 17,15 prosent etter å ha levert en inntjening per aksje i tredje kvartal på 37 øre, to øre bedre enn ventet.

Fastenal meldte i forrige kvartal at de opplevde store problemer med tollpåslagene på kinesiske varer. Selskapet er svært sensitivt på nyheter omkring handelskrigen, og med en sterk kvartalsrapport ble selskapet rikelig belønnet - i form av økt markedsverdi - av investorene.

Gullutvinneren Barrick Gold falt tilbake 5,14 prosent i takt med gullprisen.

Apple i ny all-time high

Nasdaq Composite endte dagen opp 1,34 prosent til 8.057,04.

Apple endte dagen i ny all-time high med en markedsverdi på 1.087 milliarder dollar (basert på utvannet antall aksjer per siste kvartalsrapport) etter å ha klatret 2,66 prosent.

Microsoft, som lenge har vært verdens mest verdifulle børsnoterte selskap, la på seg 0,42 prosent fredag til en markedsverdi på 1.080 milliarder dollar (basert på utvannet antall aksjer per siste kvartalsrapport).

Dermed spratt Apple opp til posisjonen som verdens mest verdifulle børsnoterte selskap.

Kommunikasjonsplattformen Slack meldte fredag at de hadde mer enn 12 millioner aktive brukere i september, noe som er en oppgang på 37 prosent fra samme måned i fjor. Antall betalende kunder var over seks millioner. Aksjen la på seg hele 9,07 prosent på Wall Street.

Facebook steg 2,31 prosent.

Amazon klatret 0,68 prosent.

Alphabet (Google) la på seg 0,56 prosent.

Netflix endte fredagen opp 0,87 prosent.

Tesla økte markedsverdien med 1,29 prosent til 44,4 milliarder dollar.

Gullprisen falt 0,68 prosent til 1.490,70 dollar per unse.

VIX, populært kalt fryktindeksen, falt 11,33 prosent til 15,58.