Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs faller i åpningen mandag.

Etter 20 minutters handel står hovedindeksen i 878,96, ned 0,79 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 323 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,17 prosent til 59,80 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,13 prosent til 54,08 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 60,09 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

USA og Kina kunne fredag melde at de har inngått en delvis handelsavtale.

Investorer forblir ifølge TDN Direkt imidlertid forsiktige i kjølvannet av avtalen, da det fremgikk få detaljer fra samtalene.

Ellers melder Reuters, ifølge TDN Direkt, at det nå foregår etterforskninger for å bestemme om det iranske tankskipet ble truffet av missiler på fredag, noe som kan øke spenningene mellom Teheran og Riyadh hvis det blir bekreftet.

Den saudiarabiske utenriksministeren Adel Al-Jubeir sier i en uttalelse søndag at Saudi-Arabia ikke var involvert i angrepet på det iranske tankskipet fredag.

Baker Hughes' riggtelling viste at antall rigger i USA økte med 1 på ukesbasis til 856 rigger per 11. oktober og var ned 207 rigger på årsbasis.

Equinor faller 1,73 prosent til 167,85 kroner, mens Aker BP er ned 1,68 prosent til 2,46,10 kroner. DNO svekkes 2,02 prosent til 12,88 kroner.

Kraftig nedtur

Magseis Fairfield faller hele 24,75 prosent til 7,48 kroner mandag morgen.

Nedturen kommer etter at selskapet i morges meldte at de nå nedjusterer sitt omsetningsestimat for 2019 til 455-465 millioner dollar og EBITDA til 45-55 millioner dollar.

Også Merkur Market-noterte Zenith Energy har kommet med en børsmelding, og de melder at de nå har identifisert potensial i brønn M-247. Brønnen var sist i produksjon i 1990 med en rate på 200 fat olje per dag.

Zenith-aksjen er ned 7,90 prosent til 0,41 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er Tomra ned 2,69 prosent til 202,60 kroner.

Danske Bank Markets-analytiker Martin Stenshall nedjusterte fredag sitt kursmål på aksjen fra 274 til 220 kroner.

I forrige uke kunne vi også melde at det amerikanske analyseselskapet CFRA Research har plassert aksjen i sin «Biggest Concern»-portefølje for Europa, sammen med andre selskaper med store mengder røde varsellys i regnskapene.

Nel svekkes mandag 2,39 prosent til 7,55 kroner, og Subsea 7 er ned 2,37 prosent til 88,84 kroner.

Lyspunkt

Blant tungvekterne er det Avance Gas og BW LPG som stiger mest mandag. Førstnevnte er opp 6,16 prosent til 45,70 kroner, mens BW LPG klatrer 4,29 prosent til 63,25 kroner.

Fredag oppjusterte Nordea Markets kursmålene og gjentok kjøp på begge aksjene. Kursmålet på Avance ble hevet fra 38 til 49 kroner, mens kursmålet på BW LPG ble jekket opp fra 67 til 75 kroner.

Dagens hittil største vinner er Merkur Market-noterte TargetEveryOne, som stiger 12,50 prosent til 0,54 kroner.

Bak følger poLight med en oppgang på 9,94 prosent til 35,40 kroner.

Selskapet meldte før helgen at det har mottatt en andre innkjøpsordre for 34.800 enheter av TLens Silver og 36.000 ASIC-drivere tilknyttet det samme bærbare produktet som kunngjort 15. august. Nyheten sendte aksjen opp hele 41,23 prosent.