Oslo Børs åpner opp tirsdag morgen.

Etter 45 minutters handel står hovedindeksen i 880,01, opp 0,56 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 454 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,91 prosent til 58,81 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,90 prosent til 53,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 59,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Fredag kom Kina og USA kom frem til en delvis handelsavtale, men analytiker Jingyi Pan i IG Markets mener ifølge TDN Direkt at det som kom frem er de «lavthengende fruktene» i et forsøk på å nå en avtale mellom de to landene.

– Det er sannsynligvis få som utelukker muligheten for at det kan bli endringer i denne saken om handelskrigen mellom USA og Kina, sier Pan.

Videre uttalte USAs finansminister Steven Mnuchin mandag at nye runder med tariffer på kinesiske varer til en verdi av 156 milliarder dollar vil tre i kraft den 15. desember dersom Kina ikke underskriver avtalen.

Aktørene i oljemarkedet retter ifølge TDN Direkt ellers fokus mot ukentlige råoljelagertall fra USA onsdag, for indikasjoner om videre retning i oljeprisen.

– Lavere globalt økonomisk momentum har gitt et sterkt negativt bias til oljeprisen samtidig som tradere overveier etterspørselssvakheter på kort sikt, sier analytiker Benjamin Lu i Phillip Futures, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor er opp 0,27 prosent til 167,45 kroner, mens Aker BP faller 0,33 prosent til 242,60 kroner.

Styrkes

En av dagens største vinnere er Idex, med en oppgang på 10,12 prosent til 1,24 kroner.

Selskapet meldte i morges at de har mottatt en betalingsordre, samt startet forberedelser for å øke produksjonen for å kunne innfri en ordreforpliktelse over flere år signert med et globalt selskap.

John Fredriksen-dominerte Mowi stiger 1,45 prosent til 210,50 kroner.

Selskapet la i morges frem en smakebit på sine tredjekvartalstall. Slaktevolumene var høyere enn tidligere guidet, men operasjonell EBIT kommer inn svakere enn ventet.

BW LPG er dagens hittil mest omsatte, etter at BW Group solgte syv millioner aksjer i selskapet til en kurs på 59,76 kroner. Etter salget sitter de igjen med en eierandel på 42 prosent.

BW LPG klatrer tirsdag morgen 2,11 prosent til 62,80 kroner.

Aksjen som foreløpig troner vinnerlisten er Element, med en oppgang på 18,87 prosent til 4,55 kroner, mens Merkur Market-noterte SoftOx Solutions stiger 9,33 prosent til 32,80 kroner.

I rødt

Magseis er aksjen som faller mest tirsdag morgen, og er nå ned 10,49 prosent til 5,46 kroner.

ABG Sundal Collier melder i dag at de nedgraderer Magseis fra kjøp til hold.

Blant de mest omsatte aksjene er Nel ned 0,27 prosent til 7,36 kroner, mens Solon svekkes 0,58 prosent til 34,20 kroner.