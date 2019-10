Investorene fortsetter å hudflette Magseis etter resultatvarsel

Pilen peker ned på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen stiger 0,51 prosent til 879,46.

Det er omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,5 milliarder kroner.

I de internasjonale markedene er Trumps beslutning om å øke tollavgiften på tyrkisk stål til hele 50 prosent i fokus. Den amerikanske presidenten er ikke fornøyd med tyrkernes krigshandlinger nord i Syria og Trump er beredt til å presse landet økonomisk. Tyrkia sliter allerede med en ustabil økonomi som følge av politisk uro, valutakollaps og inflasjonstrykk.

På de europeiske markedene stiger Dax i Frankfurt 0,45 prosent, og CAC40 i Paris klatrer 0,56 prosent.

Likvide aksjer som Aker BP og DNB stiger henholdsvis 1,73 og 0,99 prosent, mens Frontline går i mot markedet og faller 1,70 prosent.

Oljeprisen

Mye handler om handelskonflikten der partene langt på vei skal ha kommet frem til en delvis avtale, som innbefatter at Kina kjøper mer landbruksprodukter fra USA med virkning umiddelbart, mens tolløkingen på importerte varer fra Kina verdt 250 milliarder dollar, som skulle tre i kraft fra i dag, faller bort.

Allikevel hersker det usikkerhet i markedet da kineserne angivelig skal ønske ytterligere samtaler før Donald Trump og Xi Jinping setter underskriftene sine på en delavtale.

USAs finansminister Steven Mnuchin uttalte mandag at nye runder med tariffer på kinesiske varer til en verdi av 156 milliarder dollar vil tre i kraft den 15. desember dersom Kina ikke underskriver avtalen.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 58,94 dollar, ned 0,69 prosent.

WTI-oljen handles for 53,06 dollar, ned 0,99 prosent.

Aktørene i oljemarkedet retter fokus mot ukentlige råoljelagertall fra USA onsdag, for indikasjoner om videre retning i oljeprisen.

– Lavere globalt økonomisk momentum har gitt et sterkt negativt bias til oljeprisen samtidig som tradere overveier etterspørselssvakheter på kort sikt, sier analytiker Benjamin Lu i Phillip Futures, ifølge TDN Direkt.

Mandag falt den kinesiske importen for femte måned på rad.

Kinesiske banker utstedte nye lån for 1.690 milliarder yuan i september.

Det var ventet utstedelse av lån for 1.360 milliarder yuan, ifølge Direkt Makro.

Kinas pengemengde, målt som M2, steg 8,4 prosent på årsbasis, mot ventet 8,2 prosent.

Okea

Brønn 9/2-12 i utvinningstillatelse 910, nær Yme-feltet i Nordsjøen, var tørr. Det melder Oljedirektoratet.

Brønnen er den første som er boret i lisensen, som ble tildelt i konsesjonsrunden TFO 2017.

Okea har en eierandel på 16,67 prosent.

Selskapet bekrefter i en børsmelding at boringen på det som omtales som Kathryn-prospektet er gjennomført, og at det ikke ble funnet spor av hydrokarboner.

Analytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities er ikke videre bekymret for utviklingen i Okea, og har tirsdag formiddag sendt ut en ny kjøpsanbefaling på aksjen.

Kursmålet settes til 32 kroner.

I en oppdatering slår han fast at brønnens potensial var på 0,3 kroner aksjen.

Analytikeren forteller investorer at nyheten vil ha en begrenset påvirkning på aksjekursen.

Aksjen handles uendret til 19,00 kroner.

Mowi

Mowi melder om et slaktevolum på 117.000 tonn i tredje kvartal, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet har tidligere guidet et slaktevolum på 113.000 tonn.

I Norge var slaktevolumet på 63.500 tonn, mens det i Skottland og Canada var på henholdsvis 19.500 og 16.000 tonn. I Chile endte slaktevolumet på 14.000 tonn, mens det både i Irland og på Færøyene var på 2.000 tonn.

Operasjonell EBIT endte ifølge meldingen på cirka 146 millioner euro, mot 207 millioner euro i samme periode i fjor.

Ifølge TDN Finans var det på forhånd ventet en operasjonell EBIT på 155 millioner euro.

Den norske virksomheten bidro med et operasjonelt driftsresultat gjennom verdikjeden på cirka 1,65 euro per kilo.

Aksjen stiger 1,40 prosent til 210,40 kroner.

Magseis

ABG Sundal Collier nedgraderer ifølge en oppdatering Magseis til en hold-anbefaling fra en tidligere kjøpsanbefaling.

Kursmålet nedjusteres samtidig til syv kroner fra tidligere 13 kroner per aksje.

I slutten av mai guidet seismikkselskapet en EBITDA på 100 millioner dollar for 2019. Mandag ble guidingen halvert og aksjen stupte 39 prosent.

ABG Sundal Collier nedjusterer sine estimater for ebitda i 2019 med 43 prosent grunnet selskapets nye guiding. Videre nedjusteres ebitda-estimatene for 2020 noe ettersom det ser ut til at selskapets problemer strekker seg utover andre halvår 2019.

Aksjen faller 17,70 prosent til 5,02 kroner og har kursen har halvert seg siden fredag.

XXL

Danske Bank nedgraderer anbefalingen på XXL-aksjen til selg fra tidligere hold, og nedjusterer kursmålet til 15 kroner fra tidligere 27 kroner, ifølge en oppdatering tirsdag.

Nedgraderingen er blant annet begrunnet med at den svake veksten i norsk og svensk sportshandel i løpet av tredje kvartal trolig resulterte i omfattende salg. Videre har Danske Bank foretatt betydelige reduksjoner i estimatene for perioden 2019-2021.

Aksjen faller 1,00 proisent til 21,68 kroner.

BW LPG

BW Group har solgt sju millioner aksjer i BW LPG til kurs 58,50 kroner.

Etter salget eier BW Group 59,76 millioner aksjer i BW LPG, tilsvarende en eierandel på 42 prosent. BW Group har forpliktet seg til å ikke selge ytterligere aksjer i BW LPG i en periode på 60 dager.

Siden nyttår har BW LPG-aksjen steget med over 140 prosent.

Tirsdag stiger aksjen 2,03 prosent til 62,75 kroner.

Star Bulk

Styreleder i Star Bulk, Nicholas Karellis, selger 6.000 aksjer i selskapet til 11,08 dollar per aksje, går det frem av en melding.

Etter transaksjonen sitter Karellis på 46.750 aksjer i selskapet.

Aksjen faller 1,39 prosent til 99,60 kroner.