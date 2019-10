Blodrødt for XXL i krise - Magseis fikk nok en nesestyver på grønn børs

Pilen pekte opp på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen steg 0,60 prosent til 880,25.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,8 milliarder kroner.

I sin høstoppdatering skrev Det internasjonale pengefondet (IMF) at det forventer at den globale BNP-veksten kommer inn på 3,0 prosent i år og 3,4 prosent neste år. Ved forrige oppdatering estimerte IMF henholdsvis 3,2 og 3,5 prosent.

I utviklede økonomier ventes veksten å avta til 1,7 og 1,9 prosent for henholdsvis 2019 og 2020, mens veksten i fremvoksende økonomier ventes å øke fra 3,9 prosent i år til 4,6 prosent i 2020.

På de europeiske børsene var Dax i Frankfurt opp 1,22 prosent ved stengning på Oslo Børs, og CAC40 i Paris opplevde en oppgang på 0,87 prosent.

Likvide aksjer som Aker BP og DNB la på seg henholdsvis 3,00 og 0,95 prosent, mens Frontline gikk i mot markedet og falt 5,09 prosent.

Oljeprisen

Mye handler om handelskonflikten der partene langt på vei skal ha kommet frem til en delvis avtale, som innbefatter at Kina kjøper mer landbruksprodukter fra USA med virkning umiddelbart, mens tolløkingen på importerte varer fra Kina verdt 250 milliarder dollar, som skulle tre i kraft fra i dag, faller bort.

Allikevel hersker det usikkerhet i markedet da kineserne angivelig skal ønske ytterligere samtaler før Donald Trump og Xi Jinping setter underskriftene sine på en delavtale.

USAs finansminister Steven Mnuchin uttalte mandag at nye runder med tariffer på kinesiske varer til en verdi av 156 milliarder dollar vil tre i kraft den 15. desember dersom Kina ikke underskriver avtalen.

Et fat Nordsjøolje ble omsatt for 59,10 dollar dollar ved stengning på Oslo Børs, ned 0,42 prosent.

WTI-oljen handlet for 53,24 dollar, ned 0,65 prosent.

Aktørene i oljemarkedet retter fokus mot ukentlige råoljelagertall fra USA onsdag, for indikasjoner om videre retning i oljeprisen. Det forventes at det var trekk på råoljelagrene i forrige uke.

Mandag falt den kinesiske importen for femte måned på rad.

Videre ble det også kjent at kinesiske banker utstedte nye lån for 1.690 milliarder yuan i september.

Det var ventet utstedelse av lån for 1.360 milliarder yuan, ifølge Direkt Makro.

Kinas pengemengde, målt som M2, steg 8,4 prosent på årsbasis, mot ventet 8,2 prosent.

Mohammed Barkindo, generalsekretær i OPEC, uttalte tirsdag at kartellet og dets allierte skal være villige til «å gjøre alt de kan gjøre» for å opprettholde stabilitet i oljemarkedet utover 2020.

XXL

Tirsdag ettermiddag kom XXL med et resultatvarsel der de samtidig meldte at de har hentet 400 millioner kroner i en rettet emisjon til de viktigste aksjonærene.

Emisjonskursen settes til 15 kroner, vesentlig lavere enn 21-22 kroner som aksjen ble omsatt for før handelen ble stoppet tirsdag ettermiddag.

Styret vil også foreslå en reparasjonsemisjon på 100 millioner kroner til øvrige aksjonærer.

Årsaken til kapitalinnhentingen er at selskapets nettogjeld over ebitda faller under 4,25x som gjør at XXL i utgangspunktet kommer i brudd med lånebetingelsene på en bankfasilitet.

Altor vil være største eier etter emisjonen, og XXL skrev at det blir foreslått at Hugo Maurstad blir ny styreleder. Øivind Tidemandsen vil fortsette som ordinært styremedlem.

Omsetningen i tredje kvartal ventes å bli rundt 2,47 milliarder kroner, mens ebitda ventes å utgjøre 130-135 millioner kroner eksklusive IFRS 16-effekter, og 265-275 millioner kroner inkludert IFRS 16. Konsensus hadde ventet en IFRS 16-ebitda på 339 millioner kroner.

Like-for-like-veksten, et av de viktigste nøkkeltallene innenfor retail, falt til minus fire prosent i kvartalet. I Norge var like-for-like-veksten negativ med hele 10 prosent, og september var særlig krevende, ifølge meldingen.

På grunn av lavt salg forblir lagerbeholdningen høy og ved slutten av tredje kvartal verdsettes varer på lager til om lag 3,4 milliarder kroner.

Aksjen falt hele 21,69 prosent til 17,15 kroner på Oslo Børs.

Mowi

Mowi hadde et slaktevolum på 117.000 tonn i tredje kvartal, ifølge en melding tirsdag.

Selskapet har tidligere guidet et slaktevolum på 113.000 tonn.

I Norge var slaktevolumet på 63.500 tonn, mens det i Skottland og Canada var på henholdsvis 19.500 og 16.000 tonn. I Chile endte slaktevolumet på 14.000 tonn, mens det både i Irland og på Færøyene var på 2.000 tonn.

Operasjonell EBIT endte ifølge meldingen på cirka 146 millioner euro, mot 207 millioner euro i samme periode i fjor.

Ifølge TDN Finans var det på forhånd ventet en operasjonell EBIT på 155 millioner euro.

Den norske virksomheten bidro med et operasjonelt driftsresultat gjennom verdikjeden på cirka 1,65 euro per kilo.

Aksjen steg 2,17 prosent til 212,00 kroner.

Magseis

ABG Sundal Collier nedgraderte ifølge en oppdatering Magseis til en hold-anbefaling fra tidligere kjøp.

Kursmålet ble nedjustert til sju kroner fra tidligere 13 kroner per aksje.

I slutten av mai guidet seismikkselskapet en ebitda på 100 millioner dollar for 2019. Mandag ble guidingen halvert og aksjen stupte 39 prosent.

Meglerhuset nedjusterer ebitda-estimatene for 2019 med 43 prosent grunnet selskapets nye guiding. Videre nedjusteres estimatene for 2020.

Aksjen falt 19,34 prosent til 4,92 kroner og kursen har halvert seg siden fredag.

Okea

Brønn 9/2-12 i utvinningstillatelse 910, nær Yme-feltet i Nordsjøen, var tørr. Det meldte Oljedirektoratet tirsdag morgen.

Brønnen er den første som er boret i lisensen, som ble tildelt i konsesjonsrunden TFO 2017.

Okea har en eierandel på 16,67 prosent.

Selskapet bekreftet i en børsmelding at boringen på det som omtales som Kathryn-prospektet er gjennomført, og at det ikke ble funnet spor av hydrokarboner.

Analytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities er ikke videre bekymret for utviklingen i Okea, og sendte tirsdag ut en ny kjøpsanbefaling på aksjen.

Kursmålet settes til 32 kroner.

Han slo fast at brønnens potensial var på 0,3 kroner per aksje.

Aksjen endte uendret på 19,00 kroner.

BW LPG

BW Group har solgt sju millioner aksjer i BW LPG til kurs 58,50 kroner.

Etter salget eier BW Group 59,76 millioner aksjer i BW LPG, tilsvarende en eierandel på 42 prosent. BW Group har forpliktet seg til å ikke selge ytterligere aksjer i BW LPG i en periode på 60 dager.

Siden nyttår har BW LPG-aksjen steget med over 140 prosent.

Aksjen la på seg 2,60 prosent til 63,10 kroner på Oslo Brørs.

Endúr

Endúr, tidligere Bergen Group, har kunngjort at datterselskapet Endúr Maritimes rammekontrakt med Forsvarets logistikkorganisasjon for vedlikeholdsoppdrag på Haakonsvern er bekreftet og signert.

Kontrakten har en varighet på fire år, men kan forlenges med ytterligere tre år.

Forsvaret har anslått at kontrakten, med utøvelse av alle opsjoner, er verdt 750 millioner kroner.

Kontrakten innebærer at Endúr Maritime skal utføre vedlikeholdstjenester og endringsarbeider for samtlige fartøysklasser Forsvaret har eller får på Haakonsvern i løpet av kontraktsperioden.

Aksjen hoppet 14,58 prosent til 1,65 kroner.

Idex

Idex Biometrics meldte i april om en avtale med en større aktør innen globale finansnyheter og IT-tjenester for levering av fingeravtrykksbaserte sikkerhetsløsninger.

Avtalen omfatter Idex-sensoren SmartFinger IDX 3200 med dobbelt grensesnitt. Leveransene utgjør flere millioner dollar, og skal utføres over en periode på tre år.

Nå starter leveransene, opplyste Idex i en melding tirsdag.

En kjøpsordre er mottatt, og selskapet har startet forberedelsene til å øke produksjonen sin.

«Dette er en spennende tid for Idex ettersom vi girer opp volumproduksjonen med våre partnere», het det i en kommentar fra Idex-sjef Stan Swearingen.

Aksjen steg 9,24 prosent til 1,23 kroner.