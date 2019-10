Kvartalsrush i fokus på Wall Street da Dow Jones passerte 27.000

Pilen pekte opp på Wall Street mandag. Alle de toneangivende indeksene steg kraftig.

Utviklingen kom etter at det meste handlet om tirsdagens pangstart på resultatsesongen.

I forkant av rapporteringen for tredje kvartal har forventningene kommet kraftig ned siden årsskiftet.

Per tirsdag morgen amerikansk tid forventet analysebyrået FactSet et inntjeningsfall på 4,6 prosent år-over-år for selskapene på S&P 500.

Etter at 34 selskapet nå har presentert tall, har hele 29 levert bedre enn forventet hva gjelder inntjening.

Home run fra helsegigant - Dow Jones over 27.000

Dow Jones endte dagen opp 0,89 prosent til 27.024,80.

25 av de 30 aksjen i indeksen steg.

Den ubestridte vinneren var UnitedHealth som la frem et justert resultat per aksje på 3,88 dollar. Det var vesentlig bedre enn 3,75 dollar som Refinitiv-konsensus hadde ventet.

Omsetningen steg 6,7 prosent fra tredje kvartal i fjor til 60,35 milliarder dollar. Det var bedre enn forventede 59,79 milliarder dollar.

Helseforsikringsgiganten valgte også å oppjustere inntjeningsestimatet for tredje gang i år til 14,90-15,00 dollar per aksje. For 2020 venter UnitedHealth en omsetningsvekst på 13 prosent, noe som var bedre enn ventet, og en langsiktig omsetningsvekst på 13-16 prosent.

Aksjen klatret 8,15 prosent.

Johnson & Johnson, en annen helsegigant, la også frem oppløftende tall. Justert resultat per aksje var ventet til 2,01 dollar, mens tallene fra J&J viste 2,12 dollar per aksje.

Omsetningen ble rapportert til 20,73 milliarder dollar, en økning på 1,9 prosent fra tredje kvartal i fjor. Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet en omsetning på 20,1 milliarder dollar.

Aksjen endte dagen opp 1,62 prosent.

På taperlisten finner vi Procter & Gamble og Boeing som falt henholdsvis 2,34 og 0,58 prosent tirsdag.

JPMorgan best innen finans

S&P 500 endte dagen opp 1,00 prosent til 2.995,68.

JPMorgan Chase slo Wall Street-estimatene med god margin i tredje kvartal.

Resultat per aksje endte på 2,68 dollar, opp fra 2,34 dollar i tredje kvartal i fjor. Refinitiv-konsensus ventet i forkant 2,45 dollar per aksje.

Banken selv omtaler topplinjen som ny rekord. De rapporterte inntektene oppgis til 29,3 milliarder dollar, opp fra 27,3 milliarder for et år siden. Ifølge Bloomberg var disse ventet å vise 28,5 milliarder.

Veksten kommer fra blant annet boliglån, billån og kredittkortvirksomheten. Netto renteinntekter økte med to prosent til 14,4 milliarder dollar.

Investeringsbankvirksomheten medvirket også til fremgang, med særlig sterkt bidrag fra aktivitetene i rentemarkedene.

Aksjen klatret 3,00 prosent på Wall Street.

Goldman Sachst presenterte et resultat per aksje på 4,79 dollar, mot 6,28 dollar i fjor og ventet 4,81 dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.

Omsetningen landet på 8,32 milliarder dollar, ned fra 8,82 milliarder dollar ved samme korsvei i fjor og ventet 8,31 milliarder dollar.

Goldmans legendariske «prop trading desk» er ikke i nærheten av hva den en gang var.



Innenfor Investing & Lending – Equity Securities hadde selskapet en nettoomsetning på 662 milioner dollar, særlig drevet eiendomsporteføljen og private equity. Det en en nedgang fra 1,11 milliarder dollar i fjor.

For investeringsbanken tapte hele 267 millioner dollar på egne aksjeinvesteringer i kvartalet, særlig drevet av motvind for Uber, Avantor og Tradeweb.

Aksjen endte dagen opp 0,29 prosent.

Citigroup, en annen bankgigant, presenterte et resultat per aksje, ekskludert en positiv engangs skatteffekt på 0,10 dollar per aksje, på 1,97 dollar i tredje kvartal, mot 1,73 dollar i fjor og ventet 1,95 dollar per aksje, ifølge Refinitiv-konsensus.

Omsetningen landet på 18,57 millioner dollar, opp fra 18,39 millioner dollar i fjor, og marginalt bedre enn ventede 18,545 milliarder dollar.

Høyere renter bidro positivt også for Citigroup, som er store på utlån til privatpersoner og mindre selskaper (SMB).

Aksjen klatret 1,41 prosent til.

Wells Fargo, som er USAs fjerde største bank, fikk et resultat per aksje på 0,92 dollar i tredje kvartal 2019, mot 1,13 dollar i tilsvarende kvartal året før.

Det var på forhånd ventet et resultat på 1,24 dollar per aksje, ifølge Refinitiv.

Banken hadde en omsetning i perioden på 22,0 milliarder dollar, mot 21,9 milliarder dollar i samme periode i 2018.

Analytikerne ventet i forkant en omsetning på 21,2 milliarder dollar.

Aksjen endte dagen opp 1,62 prosent.

First Republic Bank steg 6,68 prosent etter å ha presentert et resultat som var vesentlig bedre enn ventet.

NVIDIA-rally etter analyseoppdatering

Nasdaq Composite endte dagen opp 1,24 prosent til 8.148,71.

NVIDIA var blant vinnerne etter at Bank of America økte kursmålet på aksjen fra 225 til 250 dollar. Det impliserer en oppside på 34 prosent på fra mandagens sluttkurs.

Aksjen steg 5,28 prosent til 196,37 dollar.

Amazon endte dagen opp 1,78 prosent.

Facebook klatret 3,06 prosent.

Alphabet (Google) økte markedsverdien med 2,13 prosent.

Tesla la på seg 0,36 prosent.

Apple gikk i mot markedet og falt 0,23 prosent.

Netflix endte ned 0,45 prosent.

Microsoft steg 1,45 prosent og er igjen verdens mest verdifulle selskap etter å ha mistet den posisjonen til Apple i forrige uke. Microsoft er verdt i overkant av 1.080 milliarder dollar.

Gullprisen falt 0,83 prosent til 1.485,20 dollar.

VIX, populært kalt fryktindeksen, falt 7,14 prosent til 13,53.

På rentefronten falt den korte tremånedersrenten på amerikanske statsobligasjoner med 1,3 basispunkter til 1,669 prosent.

Prisen på 2-åringen falt og renten steg 2,9 basispunkter til 1,622 prosent.

Renten på 10-årige statsobligasjoner steg 4,0 basispunkter til 1,772 prosent.

Den lange 30-åringen yielder nå 2,232 prosent, opp 3,4 basispunkter.