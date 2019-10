Stort sett positiv stemning på Asia-børsene, men analytikere advarer

Det er blandet stemning på Asia-børsene onsdag morgen.

I Japan klatrer Nikkei 1,25 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,59 prosent.

Shanghai Composite i Kina er derimot ned 0,28 prosent, og CSI 300 svekkes 0,23 prosent. Hang Seng i Hong Kong er opp 0,01 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,48 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,23 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,60 prosent.

Brexit-håp

Det er nytt Brexit-håp som løfter mange av de asiatiske børsene onsdag. Ifølge nyhetsbyrået AP har Storbritannia og EU har brukt natta til å forhandle fram et utkast til en brexitavtale.

EU-forhandler Michel Barnier har ifølge NTB sagt at et utkast må være på bordet onsdag morgen hvis EU-landene skal ha sjans til å vurdere utkastet før toppmøtet som starter torsdag.

Dersom forhandlingene strekker ut og en avtale ikke kommer på bordet, sier tjenestemenn at samtalene kan gjenopptas neste uke og et det vil bli kalt inn til et toppmøte i tide. 31. oktober skal Storbritannia etter planen forlate EU.

For optimistiske

Ifølge CNBC mener analytikere nå at markedene kan være for optimistiske, og at man ikke tar hensyn til en advarsel fra IMF tirsdag, om at handelskrigen mellom USA og Kina vil senke den globale veksten i 2019 til den tregeste veksten siden finanskrisen i 2008-2009.

«Det ser ut som at markeder har viftet bort alvorlige advarsler fra IMF, til fordel for å fokusere på den relativt lyse siden ; det være seg Brexit, mildere tyrkiske sanksjoner, og rett og slett det faktum at det ser ut som at man kan unngå et handelssammenbrudd mellom USA og Kina», skriver sjef for økonomi og stretegi i Mixhuo Bank, Vishnu Varathan, i en rapport.

Kutter renten

I Sør-Korea har sentralbanken onsdag besluttet å senke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent.

Ifølge Bloomberg hadde 21 av 25 analytikere på forhånd ventet dette utfallet.

Wall Street

Pilen pekte opp på Wall Street mandag. Alle de toneangivende indeksene steg kraftig. Utviklingen kom etter at det meste handlet om tirsdagens pangstart på resultatsesongen.

I forkant av rapporteringen for tredje kvartal har forventningene kommet kraftig ned siden årsskiftet. Etter at 34 selskapet nå har presentert tall, har hele 29 levert bedre enn forventet hva gjelder inntjening.

Dow Jones endte dagen opp 0,89 prosent til 27.024,80, mens S&P 500 steg 1,00 prosent til 2.995,68. Nasdaq Composite klatret 1,24 prosent til 8.148,71.