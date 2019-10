Oslo Børs faller i åpningen onsdag.

Etter fire minutters handel står hovedindeksen i 878,21, ned 0,23 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 120 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,44 prosent til 59,00 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,51 prosent til 53,08 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 59,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Ifølge TDN Direkt mener analytikere at bekymringer om lavere økonomisk vekst fortsatt tynger oljeprisen.

– Oljeprisen har koblet seg fra aksjemarkedet og er fortsatt under negativt press fra økonomiske vekstbekymringer og skuffelse i forbindelse med utviklingen i handelssamtalene mellom Kina og USA sist uke, sier Vandana Hari i Vandana Insights, ifølge nyhetsbyrået.

Han mener onsdagens utvikling i oljeprisen holdes oppe av kjøpere som mener oljeprisen er undervurdert på dagens nivåer.

– Det er sannsynligvis en rabattjakt, men det kommer ikke til å gi mye oppadgående momentum. Oljeprisen vil respondere på de seneste råoljetallene fra USA, men i det store bildet vil den holde seg i et gitt intervall ettersom etterspørselsbekymringene fortsetter, påpeker han, ifølge TDN Direkt.

Andre mener ifølge nyhetsbyrået at risikoen knyttet til handelskrigen mellom USA og Kina er lavere, selv om en bredere avtale mellom de to landene ser usannsynlig ut i nær fremtid.

– Oljeprisen begynner å se positiv posisjonering i tillegg til lettelser i to store risikoene for global etterspørsel, handelskrigen mellom USA og Kina og brexit, sier markedsanalytiker Edward Moya i Oanda.

Equinor er ned 0,39 prosent til 166,5 kroner, mens Aker BP faller 0,96 prosent til 248,30 kroner.

Ga driften et løft

I morges startet resultatsesongen for alvor, og det var ABG Sundal Collier som åpnet ballet. Selskapet la blant annet frem et driftsresultat post bonus på 52,1 millioner kroner, opp over 70 prosent fra samme periode i fjor.

ABG-aksjen stiger 2,34 prosent til 3,50 kroner.

XXL snur opp onsdag, etter at aksjen raste 21,69 prosent tirsdag. Selskapet kom i går ettermiddag med et resultatvarsel der de samtidig meldte at de har hentet 400 millioner kroner i en rettet emisjon til de viktigste aksjonærene.

Aksjen er nå opp 1,69 prosent til 17,44 kroner.

Mowi fortsetter gårsdagens oppgang, og klatrer 1,46 prosent til 215,10 kroner på dagens nest høyeste volum. Selskapet kom tirsdag med en smakebit på tredje kvartal.

Også flere andre lakseaksjer styrkes onsdag. SalMar er opp 1,29 prosent til 416,70 kroner, Austevoll Seafood styrkes 3,34 prosent til 91,20 kroner, mens Lerøy klatrer 1,95 prosent til 59,52 kroner. Grieg Seafood og Norway Royal Salmon er opp henholdsvis 1,57 prosent til 110,20 kroner og 1,66 prosent til 110,30 kroner.

Også Idex klatrer, og er dagens hittil største vinner med en oppgang på 5,37 prosent til 1,30 kroner.

Aksjen endte i går opp 9,24 prosent etter melding om at selskapet starter leveranser til større aktør innen globale finansnyheter og IT-tjenester for levering av fingeravtrykkbaserte sikkerhetsløsninger. Avtalen ble opprinnelig inngått i april.

Taperne

Merkur Market-noterte Black Sea Property er aksjen som faller mest onsdag morgen, og er nå ned 32,67 prosent til 5,05 kroner.

Den følges av Endur, som er ned 8,48 prosent til 1,56 kroner. Aksjen hoppet tirsdag 14,58 prosent etter at datterselskapet Endúr Maritimes meldte at en rammekontrakt med Forsvarets logistikkorganisasjon for vedlikeholdsoppdrag på Haakonsvern er bekreftet og signert.

Blant tungvekterne er Telenor ned 1,56 prosent til 176,70 kroner, Tomra svekkes 1,69 prosent til 209,00 kroner, og Yara faller 1,73 prosent til 380,80 kroner.