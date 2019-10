Kraftig kursoppgang for John Fredriksen og aksjonærene i Mowi

Onsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs på 887,31 poeng, opp 0,80 prosent. Det ble omsatt aksjer for litt over 4,25 milliarder kroner. Store selskaper som DNB og Telenor la på seg henholdsvis 1,98 prosent og 0,58 prosent mens Yara falt 1,16 prosent.

Det er også verdt å merke seg at Bakkafrost steg til en ny rekordnotering. Aksjen endte på 576,50 kroner (+1,95 prosent) og var i løpet av onsdagen oppe i 584,50 kroner.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 58,92 dollar, opp 0,31 prosent. Ifølge TDN Direkt mener analytikere at bekymringer om lavere økonomisk vekst fortsatt tynger oljeprisen.

– Oljeprisen har koblet seg fra aksjemarkedet og er fortsatt under negativt press fra økonomiske vekstbekymringer og skuffelse i forbindelse med utviklingen i handelssamtalene mellom Kina og USA sist uke, sier Vandana Hari i Vandana Insights, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor klatret 0,24 prosent til 167,10 kroner.

ABG Sundal Collier

Onsdag morgen startet resultatsesongen for alvor, og det var ABG Sundal Collier som åpnet ballet. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 38,1 millioner kroner i 3. kvartal 2019, mot 22 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsinntektene beløp seg til 271,1 millioner kroner, sammenlignet med 229 millioner kroner i 3. kvartal 2018.

Aksjen la på seg 2,63 prosent og sluttet på 3,51 kroner.

XXL

Tirsdag ble det kjent at XXL skal hente 500 millioner kroner til en kurs på 15 kroner for å rydde opp i balansen. Altor vil bli største aksjonær samtidig som Øivind Tidemandsen går av som styreleder.

Arctic Securities er blant meglerhusene som kutter i kursmålet. Nå får aksjen en holdanbefaling, samtidig som kursmålet senkes fra 40 til 18 kroner.

Tirsdag stupte aksjen 21,69 prosent. Onsdag klatret den 6,12 prosent til 18,20 kroner.

Mowi

Tirsdag morgen kunne ledelsen i Mowi fortelle om et slaktevolum på 117.000 tonn i 3. kvartal 2019. Selskapet har tidligere guidet et slaktevolum på 113.000 tonn. Operasjonell EBIT endte ifølge selskapet på rundt 146 millioner euro, mot 207 millioner euro i samme periode i fjor.

Analytiker Tore Tønseth i SpareBank 1 Markets var raskt ute med en oppdatering hvor han slo fast at han kun ventet å gjøre små endringer i estimatene. SpareBank 1 Markets har en kjøpsanbefaling på Mowi og et kursmål på 235 kroner.

Tirsdag la aksjen på seg 2,17 prosent. Onsdag klatret den ytterligere 5,09 prosent til 222,80 kroner.