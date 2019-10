Det er avventende stemning på Asia-børsene torsdag morgen.

I Japan er Nikkei uendret, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,33 prosent.

Også Shanghai Composite i Kina er uendret, og CSI 300 er opp 0,12 prosent. Hang Seng i Hong Kong klatrer 0,74 prosent.

Kospi i Sør-Korea svekkes derimot 0,13 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,69 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,23 prosent.

Brexit

EUs Brexit-forhandler Michel Barnier skal ifølge NTB ha fortalt ambassadørene fra EUs medlemsland at det nå bare er momsspørsmålet som gjenstår før en avtale er på plass.

Løsningen som EU og Storbritannia nå arbeider med for Irland og Nord-Irland, skal legge opp til at Nord-Irland forblir i EUs system for innkreving av moms.

Flere medier siterte i går kveld britiske kilder på at de ikke ventet at noe utkast til en brexit-avtale ville komme på plass i går kveld.

En eventuell avtale må være godkjent av EU, og deretter det britiske parlamentet. Om en avtale ikke er godkjent innen 19. oktober, er Storbritannias statsminister Boris Johnson juridisk pålagt å spørre EU om en utsettelse av den nåværende exit-datoen 31. oktober.

Handelskrig

I forrige uke inngikk USA og Kina en delvis handelsavtale, men ingenting ble formelt skrevet ned. Nå sier USAs president Donald Trump at dette vil bli gjort.

– Den er ikke på papiret ennå, men den blir det, sa Trump til journalister i Det hvite hus onsdag.

– De vil inngå en avtale. De var nødt til å inngå en avtale. Økonomien deres har blitt veldig svekket av det vi har gjort og av tollen, sa presidenten.

Avtalen innebærer blant annet at USA utsetter den planlagte tolløkningen fra 25 til 30 prosent på kinesiske varer, som opprinnelig skulle iverksettes førstkommende tirsdag.

Kina går på sin side med på å kjøpe amerikanske landbruksvarer for mellom 40 og 50 milliarder dollar årlig, mot bare 8 milliarder i dag.

Hong Kong

Børsen i Hong Kong er den eneste av de viktigste asiatiske børsene som styrker seg torsdag.

Det er det eiendomsutviklere som sørger for, etter at Hong Kongs leder, Carrie Lam, i natt annonserte tiltak for å lette boligmangel og roe ned protestene.

Lam har blant annet planer om å frigi mer eiendom til offentlige boligprosjekter.

Wall Street

Skuffende detaljhandelstall i USA la onsdag en demper på en sterk kvartalssesong så langt.

Detaljhandelstallene for september falt uventet 0,3 prosent, det representerer den første nedgangen på syv måneder. Det var på forhånd ventet en oppgang på 0,3 prosent.

Dow Jones falt 0,05 prosent til 27.011,26, S&P 500 endte ned 0,19 prosent til 2.990,02, mens Nasdaq Composite ble svekket 0,30 prosent til 8.124,18.