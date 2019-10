Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs åpnet ned torsdag, men snudde etter en halvtime opp.

Etter cirka 40 minutters handel står hovedindeksen i 889,58, opp 0,26 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 508 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,77 prosent til 58,96 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,96 prosent til 52,85 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 58,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Etter å ha steget gjennom amerikansk handel, falt oljeprisen ifølge TDN Direkt etter at API-tallene viste en økning med 10,5 millioner fat i forrige uke. Når det amerikanske energidepartementet (DOE) legger frem sine tall torsdag ettermiddag ventes en bygging på 4,0 millioner fat.

«En enorm lagerbygging treffer akkurat i feil øyeblikk ettersom markedet er fokusert på etterspørsel etter siste runde med svake økonomiske data», sier Stephen Innes ifølge TDN Direkt.

Hvis myndighetsdataene i ettermiddag bekrefter API-tallene vil lagerbyggingen være den største siden februar 2017.

Michael McCarthy i CMC mener ifølge TDN Direkt derimot at markedet ser mer konstruktivt ut.

«Samlet sett ser vi et mer konstruktivt bilde både når det gjelder etterspørselssiden og fra et teknisk synspunkt ettersom vi er i nedre endre av tradingintervallet i oljeprisen», påpeker han, og legger til at det kortsiktige presset på oljeprisen trolig vil fortsette til DOE-data blir publisert.

Resultatsesong

Petroleum Geo-Services (PGS) kunne i morges melde om langt bedre tredjekvartalstall enn ventet. Det sender aksjen opp 8,24 prosent til 14,18 kroner.

Driftsresultatet (EBIT) endte på 50,3 millioner dollar, mot minus 10 millioner dollar året før. Forventningen var 29 millioner dollar.

Også Data Respons kunne melde om solide tall, og aksjen stiger nå 6,77 prosent til 34,77 kroner.

Selskapet ga både topp- og bunnlinjen et løft, og leverte en 60 prosent vekst på driften.

Også eiendomsselskapet Entra melder om solid overskudd, men denne ble i stor grad påvirket av av verdijusteringer av selskapets eiendommer på 483 millioner kroner. Leieinntektene og resultatet fra eiendomsdriften var omtrent på linje med tredje kvartal i fjor.

Entra-aksjen faller 0,44 prosent til 137,20 kroner.

Stiger og faller

Boligriggselskapet Prosafe melder torsdag at de nå er tilbake under 50 prosents flåteutnyttelse etter oppsvinget forrige kvartal.

Aksjen er likevel opp 3,90 prosent til 8,24 kroner.

Mowi fortsetter børsoppgangen etter gårsdagens hopp på 5,09 prosent, og stiger nå ytterligere 0,67 prosent til 224,30 kroner.

Lakseselskapet meldte tirsdag denne uken at de i 3. kvartal hadde et slaktevolum på 117.000 tonn, opp fra tidligere guidet 113.000 tonn. Operasjonell EBIT endte ifølge selskapet på rundt 146 millioner euro, mot 207 millioner euro i samme periode i fjor.

Ellers stiger SalMar 1,81 prosent til 434,20 kroner, Lerøy Seafood er opp 0,95 prosent til 61,78 kroner, mens Norway Royal Salmon og Grieg Seafood styrkes henholdsvis 1,11 prosent til 219,00 kroner og 1,96 prosent til 114,30 kroner.

Aksjen som derimot faller mest torsdag morgen er poLight, som nå er ned 5,96 prosent til 41,00 kroner. Den følges av Idex med et fall på 4,57 prosent til 1,34 kroner.