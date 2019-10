Pundet vender ned igjen

Da nyheten om en Brexit-avtale mellom britiske myndigheter og EU ble kjent, nådde britiske pund 11,80 mot norske kroner. Pundet styrket seg mot de fleste valutaer, og forsterket oppturen som hadde vart siden mandag.

Men så dukket spørsmålet opp: Vil avtalen bli vedtatt? Det nordirske demokratiske unionistpartiet DUP var først ute med et klart «nei takk». Stormont, den nordirske folkevalgte forsamlingen, må gi løpende klarsignal til alle endringer som omfatter Nord-Irland, så DUPs motstand er mer enn et skremmeskudd.

I avtalen er det åpnet for toll- og byråkratifri handel over grensen mellom Irland og Nord-Irland, men ikke der man har mistanke om at varene kan bli videreeksportert.

Også Labour har varslet motstand mot avtalen. Dermed kan Brexit-kaoset være tilbake til start få timer etter jubelen over en avtale.

Pundet svarte med å svekke seg nær 10 øre.

Heller ikke på kontinentet var det mye å juble for torsdag. Tysklands regjering senker vekstanslaget for 2020 fra 1,5 til 1,0 prosent. Ifølge Bloomberg begynner nå regjeringspartiet CDU å mykne i sin motstand mot å bruke finanspolitikken mer aktivt for å dempe nedturen. Samtidig hevder regjeringen at nedturen fra global økonomi er nær bunnen.

Are Haram