Data Respons med «home run» i tredje kvartal

Pilen pekte opp på Oslo Børs torsdag. Hovedindeksen steg 0,71 prosent til 893,65.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,5 milliarder kroner.

De amerikanske børsene var opp ved stengning på Oslo børs. Stemningen i Europa var også i hovedsak positiv med Dax i Frankfurt opp 0,33 prosent og FTSE 100 i London 0,62 prosent inn i positivt territorium.

Torsdag kom meldingen om at en ny utmeldingsavtale mellom Storbritannia og EU er klar.

Borris Johnson legger vekt på at avtalen vil gi beskyttelse for Nord-Irland. Han sier også den betyr at Storbritannia kan ta egne beslutninger om sin fremtid, sine grenser og sine lover.

– Jeg håper virkelig at de folkevalgte i Westminster vil komme sammen for å få brexit gjennomført, for å få denne utmerkede avtalen over linjen og levere uten flere forsinkelser, sa Johnson på en pressekonferanse i Brussel.

Likvide aksjer som Yara, som presenterer kvartalstall i morgen, og Mowi steg henholdsvis 1,04 og 2,11 prosent, mens DNB gikk i mot markedet og falt 0,52 prosent.

Oljeprisen

Nordsjøoljen var ned 0,64 prosent til 59,04 dollar ved stengning på Oslo Børs.

WTI-oljen handlet ned 0,62 prosent til 53,03 dollar.

Ifølge American Petroleum Institutes ukentlige lageroppdatering, steg de amerikanske råoljelagrene med 10,5 millioner fat, til 432,5 millioner fat, i forrige uke.

Flere analytikere mener at de amerikanske sanksjonene mot to datterselskaper av kinesiske COSCO Shipping demper importetterspørselen etter amerikansk olje, som igjen slår inn på lagertallene.

I tillegg kom en rekke nøkkeltall fra USA inn på den svake siden, noe som holder skepsisen til global vekst fremover oppe.

På den positive siden bidrar enigheten om en Brexit-avtale.

Analytikerne mener at enhver avtale som ikke medfører «hard» eller «no-deal» Brexit vil ha positiv effekt på de globale vekstestimatene.

I Tyskland har myndighetene redusert sitt estimat for veksten i 2020 til én prosent fra tidligere 1,5 prosent.

PGS

PGS presenterte i sum positive regnskapstall for tredje kvartal 2019.

Resultatet (segment) kom inn på 19,2 millioner dollar, opp fra minus 31,2 millioner dollar i fjor.

Etter IFRS 16 ble resultatet 31,5 millioner dollar, sammenlignet med minus 35,4 millioner dollar ved samme korsvei året før.

Driftsresultatet (segment) kom inn på 38,0 millioner dollar, mot et tap på 2,7 millioner dollar året i fjor.

Operasjonell kontantstrøm landet på 151,9 millioner dollar i kvartalet, opp fra 133,3 millioner dollar i tredje kvartal 2018.

Ved utgangen av kvartalet hadde PGS en ordrebok på 336 millioner dollar.

Omsetningen fra kontraktseismikk, på 76,3 millioner dollar, var omtrent på linje med konsensus og opp fra 34,3 millioner dollar i fjor.

Omsetningen innen MultiClient pre-funding ble 94,9 millioner dollar, langt over ventede 77 millioner dollar. Pre-fundingen utgjorde 125 prosent av selskapets kontantinvestering til MultiClient-biblioteket, noe som er vesentlig bedre enn i fjor og hva analytikerne hadde ventet.

Men MultiClient late sales kom inn på svake 54 millioner dollar, langt under ventede 71 millioner dollar.

Selskapet meldte at de har planer om å refinansiere i løpet av fjerde kvartal 2019 eller tidlig i 2020 uten en egenkapitalemisjon. Det er Jan Petter Sissener, og flere andre, skeptiske til.

Aksjen var blant vinnerne og steg 12,21 prosent til 14,70 kroner.

Knallsterkt fra Data Respons

Data Respons har aldri tjent mer penger og meldte om et resultat etter skatt på 29,9 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 18,9 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 0,38 kroner, mot 0,32 kroner ved samme korsvei i fjor.

Driftsresultatet (ebit) ble 47,7 millioner kroner, mot 29,8 millioner kroner året før.

Omsetningen kom inn på rekordhøye 460,0 millioner kroner, sammenlignet med 341,8 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Selskapet leverte en vekst år-over-år på hele 35 prosent, hvorav 11 prosent var organisk.

Operasjonell kontantstrøm landet på 63,4 millioner kroner, opp fra 3,1 millioner kroner ved samme korsvei året før.

Netto rentebærende gjeld (eks. leasing jfr. IFRS 16) var ved utgangen av en kvartalet negativ med 4,4 millioner kroner, og soliditeten steg fra 36 i fjor til 50 prosent i år.

Aksjen endte dagen opp hele 10,46 prosent til 35,90 kroner.

Norwegian

Norwegian meldte torsdag at det har inngått en intensjonsavtale med det amerikanske lavprisselskapet JetBlue.

Partnerskapet vil gjøre det mulig for kundene å kombinere lavpris i en enkelt booking mellom USA og Europa, het det i børsmeldingen.

Kundene vil også ha muligheten til å booke sammenhengende flyreiser på begge selskapenes nettsider, og det hele vil bli lansert tidlig neste sommer.

– Vi er veldig glade for å samarbeide med JetBlue, da dette vil gjøre internasjonale reiser enda jevnere og mer tilgjengelige for våre kunder, sa fungerende adm. dir. og finansdirektør Geir Karlsen.

Partnerskapet vil også koble mer enn 60 amerikanske og nesten 40 karibiske og latinamerikanske byer til Norwegians nettverk, via flyplasser i New York-JFK, Boston og Fort Lauderdale.

Aksjen klatret 3,57 prosent til 34,85 kroner.

Entra

Entra meldte om et resultat etter skatt på 723 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 528 millioner kroner i samme periode i fjor.

Mye av årsaken til selskapets solide økning på bunnlinjen var verdijusteringer av selskapets eiendommer i tredje kvartal på 483 millioner kroner, mot 137 millioner kroner i samme periode året før.

Resultatet fra eiendomsdriften endte på 360 millioner kroner, svakt ned fra 369 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Leieinntektene beløp seg til 577 millioner kroner, sammenlignet med 570 millioner kroner i samme periode i fjor.

Aksjen falt tilbake 1,60 prosent til 135,60 kroner.

Standard Drilling

Øystein Stray Spetalen har gjennom investeringsselskapet Ferncliff kjøpt 3.302.845 aksjer i supplyrederiet Standard Drilling til 1,14 kroner pr. aksje.

Spetalen la dermed om lag 3,77 millioner kroner på bordet for aksjene.

Etter transaksjonen eier Spetalen, gjennom helkontrollerte Ferncliff og Tycoon Industrier, og Saga Tankers, hvor investoren kontrollerer om lag 65 prosent av de utestående aksjene, 118.148.090 aksjer i Standard Drilling, tilsvarende 20,51 prosent av de utestående aksjene.

Aksjen steg 1,75 prosent til 1,16 prosent på Oslo Børs.

poLight

polight har mottatt en tredje innkjøpsordre for 10.900 enheter av TLens Silver og 12.000 ASIC-drivere tilknyttet det samme bærbare produktet som kunngjort 15. august og 11. oktober.

Totalt summerer de tre ordrene seg til 79.000 TLenser og 78.000 ASIC-drivere, som vil sikre levering av den initielle etterspørselen før en kommersiell lansering med et bærbart produkt sammen med en ikke-offentligjort produsent.

Aksjen la på seg 2,29 prosent til 44,60 kroner.