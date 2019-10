Opptur på Wall Street - teknologiselskap stupte

Alle de ledende indeksene på børsene i New York steg torsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av nye tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet som viste at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) endte på 214.000 i forrige uke, opp fra reviderte 210.000 fra uken før. Konsensus lå ifølge Reuters på 215.000 jobless claims.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) falt fra reviderte 1.689.000 (opprinnelig rapportert: 1.684.000) per 5. oktober til 1.679.000 per 12. oktober.

Philadelphia Federal Reserve Bank-indeksen, som viser endringen i veksten i virksomheter endte på 5,6 poeng i oktober. Ifølge Reuters var det ventet en indeks på 7,6 poeng.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,09 prosent til 27.025,88 og er med det opp 15,85 prosent i år.

20 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

UnitedHealth Group Inc. var dagens vinner med en oppgang på 2,82 prosent.

Videre var teknologiselskapet IBM Corp. dagens taper, med et fall på 5,52 prosent.

Fallet kom etter gårsdagens kvartalstall der selskapet meldte om et resultat på 1,67 milliarder dollar, noe som tilsvarer 1,87 dollar per aksje. Året før var resultatet per aksje 2,94 dollar. Det tilsvarer et resultatfall på omtrent 36,4 prosent fra året før.

Kjente teknologiselskaper som Microsoft Corp. og Intel Corp. falt henholdsvis 0,51 og 1,12 prosent.

S&P 500 endte opp 0,28 prosent til 2.997,95. Det vil si at indeksen er opp 19,59 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Dover Corp., som hoppet 5,8 prosent.

Oppgangen kom etter at selskapet presenterte tall for tredje kvartal. Resultatet per aksje ble 1,6 dollar, en oppgang på 18 prosent fra året før. Det var ifølge Zacks ventet et resultat per aksje på 1,53 dollar.

I tillegg endte inntektene på 1.825 millioner dollar, mot forventede 1.811 millioner dollar.

Like etter fulgte United Rentals Inc., som steg 5,12 prosent. I likhet med Dover Corp., kom oppgangen etter kvartalstall som ble publisert onsdag kveld.

Resultatet per aksje ble 5,96 dollar, mot 4,74 dollar året før. Ifølge Zacks var det ventet et resultat per aksje på 5,53 dollar.

Steg kraftig for andre dag på rad

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,4 prosent til 8.156,85. Indeksen har dermed steget 22,93 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,44 prosent, mens Apple stengte opp 0,39 prosent og Amazon klatret 0,57 prosent.

Netflix hoppet 2,47 prosent, mens Alphabet (Google) steg 0,76 prosent.

Dagens vinner ble Hepion Pharmaceuticals Inc., som hoppet 43,2 prosent.

Like etter fulgte Assembly Biosciences Inc., som steg 22 prosent. Oppgangen kom etter spenning rundt bioteknologiselskapets potensielle hepatitt B-behandling. Sammen med gårsdagens hopp på 36,7 prosent, har aksjen klatret omtrent 58,7 prosent de siste to dagene.

Morgan Stanley steg 1,52 prosent etter sterke kvartalstall.

Nettoresultat endte på 2,2 milliarder dollar, eller 1,27 dollar per aksje i tredje kvartal. I tilsvarende periode året før var resultatet 2,1 milliarder dollar, eller 1,17 dollar pr. aksje. Det var ifølge TDN Direkt ventet et resultat på 1,11 dollar per aksje.

Høyest på taperlisten var Bionano Genomics Inc., som stupte 51,58 prosent.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 0,9 prosent til 13,81.

Gullprisen var opp 0,12 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.495,8 dollar.

Tremånedersrenten steg to basispunkter til 1,669 prosent.

Renten på 2-åringen steg 1,2 basispunkter til 1,594 prosent.

10-åringen hoppet 1,4 basispunkter til 1,758 prosent.

30-åringen hadde en oppgang på 1,5 basispunkter til 2,242 prosent.