Kinas BNP-vekst skuffer – Asia-børsene i rødt

Tall fra kinesiske statistikkmyndigheter viser fredag 6,0 prosent BNP-vekst på årsbasis i tredje kvartal 2019. Veksttakten er den svakeste på 27 år.

Konsensus pekte mot en BNP-vekst på 6,1 prosent.

– Må fjerne toll

Tallene er ifølge Financial Times en ny smell for den globale veksten, og viser at handelskrigen med USA preger verdens nest største økonomi.

«Handelskrigen vil senke Kinas BNP-vekst godt under seks prosent, spesielt gitt at veksten strukturelt vil moderere seg til fem prosent i de neste 5-10 årene», skriver sjefstrateg Vishnu Varathan i Mizuho Bank ifølge CNBC i et notat som ble sendt ut før BNP-tallene ble sluppet.

Kina understreket torsdag at USA må fjerne tollsatser for at de to landene skal inngå en endelig handelsavtale.

Mest rødt å se

Investorene reagerer på dagens BNP-tall med å sende de fleste Asia-børsene i rødt.

I Kina faller large cap-indeksen CSI 300 0,7 prosent, mens Shanghai Composite går tilbake med 0,6 prosent.

I Tokyo er Nikkei et lyspunkt på pluss 0,2 prosent til 22.489,70, mens den bredere Topix-indeksen står i minus 0,2 prosent til 1.621,45. På den japanske makrofronten viser dagens tall at kjerneinflasjonen steg 0,3 prosent på årsbasis i september – som ventet.

I Hongkong faller Hang Seng 0,2 prosent. Vi tar også med at Kospi-indeksen i Sør-Korea trekker ned 0,3 prosent, mens Sydney-børsen faller 0,6 prosent.

Kinesisk tallrush

BNP-tallene topper et større tallslipp fra Kinas myndigheter fredag.

Industriproduksjonen i landet steg 5,8 prosent på årsbasis i september, noe som er godt over ventede 4,9 prosent.

Videre steg detaljhandelsomsetningen som ventet 7,8 prosent på årsbasis i september, mens en ledighet på 5,2 prosent ved utgangen av samme måned også var som ventet.

Til slutt steg anleggsinvesteringene i Kinas storbyområder 5,4 prosent i januar-september, sammenlignet med samme periode i fjor.

Konsensus lå her på 5,5 prosent oppgang.

