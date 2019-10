Scatec Solar trosser rød børs

Etter å ha pekt nedover i den første handelen, snur pilene på Oslo Børs.

Hovedindeksen står i skrivende stund (09:43) i 894,12, etter en oppgang på marginale 0,05 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 706 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser trekker også ned. Tyske DAX faller 0,1 prosent, mens britiske FTSE 100 går tilbake 0,5 prosent i forkant av Brexit-avstemningen i parlamentet i morgen.

EU og Storbritannia ble i går enige om en Brexit-avtale, men statsminister Boris Johnson vil slite med å få flertall uten støtten fra Det Nordirske Unionistpartiet (DUP). Partiet sa i går at det ikke støtter avtalen i sin nåværende form.

Kina-smell

Børsene i Asia så for det meste rødt tidligere i dag etter at Kina la frem en BNP-vekst på sitt svakeste på 27 år.

Tallene er en ny smell for den globale veksten, og viser at handelskrigen med USA preger verdens nest største økonomi.

«Handelskrigen vil senke Kinas BNP-vekst godt under seks prosent, spesielt gitt at veksten strukturelt vil moderere seg til fem prosent i de neste 5-10 årene», skrev sjefstrateg Vishnu Varathan i Mizuho Bank ifølge CNBC i et notat som ble sendt ut før BNP-tallene ble sluppet.

Kina understreket torsdag at USA må fjerne tollsatser for at de to landene skal inngå en endelig handelsavtale.

Yara straffes

Resultatsesongen er i gang, og blant dagens tallfremleggere utmerker Yara seg negativt med 3,2 prosent fall til 375 kroner.

Scatec Solar fortsetter den solide veksten og doblet nesten driftsresultatet i tredje kvartal, og belønnes med 2,3 prosent oppgang til 118 kroner.

Nordic Nanovector stuper 17,8 prosent til 21,90 kroner etter å ha hentet 242 millioner kroner i en rettet emisjon på kurs 22 kroner.

Atea leverte varene i tredje kvartal, og stiger 1,3 prosent til 123,80 kroner. Borregaard kunne vise til fremgang på alle fronter, og klatrer 1,2 prosent til 98,30 kroner.

Skogen tilbake

Norske Skog gjør comeback på børsen fredag, og er sist omsatt for 38,15 kroner, marginalt høyere enn introduksjonskursen.

Tomra utmerker seg positivt blant de mest omsatte, og stiger 3,1 prosent til 222,20 kroner etter at Handelsbanken har oppgradert aksjen fra hold til kjøp.

PGS spratt opp over 12 prosent på gårsdagens kvartalstall, og fortsetter den oppadgående trenden ved å stige nye 1,9 prosent til 14,98 kroner fredag. Nordea Markets og Carnegie har ifølge TDN Direkt oppgradert aksjen til kjøp.

Frontline er også opp, nærmere bestemt med 2,5 prosent til 99,95 kroner etter at Evercore ifølge nyhetsbyrået har oppgradert aksjen fra «in-line» til «outperform».

Opp etter stjernesmell

Utslagene er ikke de største på vinnerlisten, der Magseis Fairfield topper med 3,9 prosent oppgang til 5,40 kroner etter stjernesmellen tidligere denne uken i kjølvannet av en halvering av guidingen.

Carasent, poLight, Sparebanken Sør, Gaming Innovation Group, Webstep og Incus Investor trekker oppover 3-4 prosent.

Nærmest nevnte Nordic Nanovector på taperlisten kommer Wilson på minus ti prosent til 17,10 kroner og Merkur Market-noterte Black Sea Property på minus 8,2 prosent til 5,05 kroner.

Biotec Pharmacon og Oslo Axess-noterte NattoPharma faller hhv. 5,5 prosent til 5,16 kroner og 5,1 prosent til 7,50 kroner.