Wall Street ser rødt

Tall fra The Conference Board viser at indeksen for de ledende indikatorene i USA var ned 0,1 prosent til 111,9 i september.

Konsensus pekte på forhånd mot ingen endring.

I august falt indeksen 0,2 prosent, mens den steg 0,3 prosent i juli.

Baby-trøbbel

Tallene var ikke egnet til å flytte så mye på de ledende amerikanske indeksene i den tidlige handelen på fredag

Dow Jones er etter en times handel ned 0,3 prosent til 26.952,06. Nasdaq faller på sin side 0,3 prosent til 8.129,63, mens den bredere S&P 500-indeksen går tilbake 0,2 prosent til 2.992,89.

Blant enkeltaksjer faller Johnson & Johnson 3,3 prosent til 131,65 dollar - som den tyngste Dow-komponenten. Fallet henger sammen med at selskapet har måttet tilbakekalle et parti babypulver etter at tester avslørte spor av asbest.

Tapte 110 milliarder

American Express faller 1,1 prosent til 117,75 dollar etter å ha lagt frem tall, mens IBM er ned 1,2 prosent til 132,66 dollar etter sine kvartalstall etter stengetid på Wall Street i går.

Schlumberger stiger 3,5 prosent til 33,01 dollar etter å ha tapt voldsomme 12 milliarder dollar i tredje kvartal. Justert for saftige nedskrivninger tjente oljeservicegiganten likevel mer enn det analytikerne hadde sett for seg.

Oppgangen er i tråd med forventningene i Evercore, som ifølge TDN Direkt peker på fortsatt solid veksten internasjonalt, med åtte prosent høyere inntekter på årsbasis.

