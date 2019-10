Ny sjef ga etterlengtet kurshopp for XXL

Hovedindeksen på Oslo Børs steg mandag 0,71 prosent til 899,45 poeng.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4.149 millioner kroner.

Aksjemarkedet globalt steg mandag etter at Kina meldte at Beijing og Washington gjør framskritt i handelssamtalene.

Forhandlingene skal, ifølge en uttalelse fra Kinas statlige nyhetsbyrå Xinhua, ha dannet grunnlag for å kunne bli enige om en avtale.

Oljeprisen

Brent-oljen er ned 1,58 prosent til 58,47 dollar fatet, mens den amerikanske lettoljen er ned 1,06 prosent til 53,21 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 59,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

På Oslo Børs er Equinor opp 0,03 prosent til 167,05 kroner. Mandag har flere meglerhus kuttet kursmålet på aksjen i forkant av torsdagens kvartalstall.

Ellers i olje er Aker BP opp 0,90 prosent til 247,30 kroner, mens DNO steg 1,05 prosent til 12,46 kroner.

Kvartalstall

Tomra steg mandag kraftig og endte til slutt opp 7,93 prosent til 234,20 kroner.

Selskapets kvartalstall for tredje kvartal viste at inntektene fikk et solid løft, men bunnlinjen ble noe svekket.

I toppen av vinnerlisten finner vi 5th Planet Games, som hoppet 13,51 prosent til 0,58 kroner.

Aksje i rødt etter emisjon

I motsatt ende finner vi Merkur Market-noterte Zenith Energy, som falt 6,90 prosent til 0,41 kroner.

Selskapet meldte mandag at det har hentet 6,1 millioner kroner i en rettet emisjon. Selskapet har i den forbindelse utstedet 17,5 millioner aksjer, til kurs 0,35 kroner per aksje.

Black Sea Property falt mest av samtlige aksjer med sine 10,50 prosent til 4,52 kroner. Eam Solar falt 10,33 prosent til 16,50 kroner.

XXL og SalMar

XXL-aksjen styrket seg mandag etter at det ble kjent at Anders Lindblom blir administrerende direktør for XXL Sverige. Aksjen steg 5,15 prosent til 10,00 kroner.

XXL-aksjen har hatt noen leie måneder på børsen i det siste, og er ned 22 prosent hittil i 2019 og 47 prosent det siste året.

SalMar-aksjen steg 2,14 prosent til 443,40 kroner. Mandag ble det kjent at Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i selskapet.

Sjømatindeksen endte opp 1,0 prosent, mens flere lakseaksjene styrket seg blant annet som følge av forventning om høyere laksepriser denne uken.

«En svekkelse i norske kroner er hovedårsaken til økningen i priser, som på ukesbasis står for mer enn 1 krone pr kilo alene», skriver Pareto Securities.

Videre fremkommer det av et notat fra Pareto at biomassen i norsk sjø er estimert til 4-6 prosent høyere på årsbasis ved utgangen av september, ifølge TDN Direkt.