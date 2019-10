Ny handelsoptimisme preger Asia-børsene

Det er variert stemning på børsene i Asia tirsdag morgen.

I Kina faller Shanghai Composite 0,09 prosent, og CSI 300-indeksen er ned 0,20 prosent. Hang Seng i Hong Kong klatrer 0,15 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes 1,21 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,38 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,80 prosent.

Børsene i Japan er stengt tirsdag.

Handelskrigen

Optimismen rundt handelskrigen vokser, ifølge CNBC.

Kinas visestatsminister Liu He uttalte i helgen at Beijing er villige til jobbe med USA for å møte hverandres vilkår, og understreket samtidig at partene har gjort fremskritt ved de seneste samtalene. Også Trump har vært ute med positive signaler vedrørende en avtale.

VIDEO: Donald Trump tror en avtale nærmer seg (saken fortsetter under videoen)

«Det som gir næring til optimismen har vært kommentarer fra president Trumps øverste økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, som uttalte at selv om det til syvende og sist er opp til Trump, ser han muligheter for å fjerne de truende desember-tolløkningene slik Kina har bedt om, dersom handelssamtalene går bra», skriver leder for valutastrategi i National Australia Bank, Ray Attrill, i en oppdatering, ifølge CNBC.

VIDEO: – Den delvise avtalen er positiv for både USA og Kina (saken fortsetter under videoen)

Både Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping har planer om å delta på APEC-møtet i Chile i midten av november. Da er det ventet at de to partene vil signere en delvis handelsavtale.

Wall Street

Det var mandag bred oppgang for de ledende indeksene på Wall Street, etter økende optimisme til handelssamtalene og en sterk resultatsesong.

Dow Jones steg 0,21 prosent til 26.826,96. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 19 av selskapene opp.

S&P 500 klatret 0,69 prosent til 3.006,73, mens Nasdaq Composite endte opp 0,91 prosent til 8.162,99.