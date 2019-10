Slik går det med Oslo Børs i åpningen

Oslo Børs åpnet opp tirsdag morgen, men har nå snudd ned.

Etter en drøy halvtimes handel står hovedindeksen i 897,38, ned 0,23 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 521 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,03 prosent til 58,99 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,15 prosent til 53,43 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 58,47 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Risikovilligheten til investorene stiger etter økt optimisme rundt handelskrigen.

«Det som gir næring til optimismen har vært kommentarer fra president Trumps øverste økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, som uttalte at selv om det til syvende og sist er opp til Trump, ser han muligheter for å fjerne de truende desember-tolløkningene slik Kina har bedt om, dersom handelssamtalene går bra», skriver leder for valutastrategi i National Australia Bank, Ray Attrill, i en oppdatering, ifølge CNBC.

Ifølge TDN Direkt rettes ellers oppmerksomheten i oljemarkedet mot de ukentlige lagertallene fra USA, som kommer onsdag.

Estimater innhentet av S&P Global Platts viser ifølge nyhetsbyrået at det nå ventes at lagrene for uken som ble avsluttet 18. oktober skal vise en bygging på 4,7 millioner fat. Bensinlagrene ventes å falle med to millioner fat, mens destillatlagrene ventes ned tre millioner.

Equinor stiger 0,75 prosent til 168,30 kroner, mens DNO er opp 1,16 prosent til 12,61 kroner.

Resultatsesong

Aker BP nådde ikke opp til analytikernes forventninger i tredje kvartal, og aksjen faller 0,57 prosent til 245,90 kroner.

Selskapet meldte om et resultat per aksje på minus 0,12 dollar, mot 0,32 dollar ved samme korsvei året før. Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet minus 0,07 dollar per aksje.

Også Elkem ble svekket i 3. kvartal, og bunnlinjen var over 70 prosent svakere enn på samme tid i fjor.

Aksjen stiger likevel 2,42 prosent til 22,04 kroner.

Også Nordic Semiconductor har lagt frem sine kvartalstall tirsdag, og aksjen stiger klatrer 3,85 prosent til 52,55 kroner.

Selskapet svekket bunnlinjen i tredje kvartal, men kunne melde om økte inntekter.

Kraftig ned

EAM Solar kunne i morges melde at dommen fra en kjennelse 18. april 2019 viser at de to personene som er kjent skyldig i svindel skal betale fem millioner euro til EAM Solar Italy Holding srl and EAM Solar.

Krav mot Avelar Energy Ltd. og Enovos Luxemburg S.A avvises.

Aksjen faller 16,67 prosent til 14,75 kroner.

I forkant av sine tredjekvartalstall melder Scanship Holding tirsdag om fortsatt økt profitabel vekst, overtakelse av selskap og større ordrebok. Aksjen er ned 0,37 prosent til 107,80 kroner.

Dagens hittil største taper er TargetEveryOne, som svekkes 22,76 prosent til 0,37 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene faller Tomra 0,51 prosent til 233,00 kroner, Norsk Hydro er ned 1,82 prosent til 32,91 kroner, mens Nel og PGS faller henholdsvis 1,61 prosent til 7,65 kroner og 1,06 prosent til 15,91 kroner.