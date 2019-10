Oslo Børs ned i kjølvannet av kvartalsrush

Pilen peker svakt ned på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen faller 0,23 prosent til 897,40.

Det er omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,7 milliarder kroner.

Utviklingen skjer etter en positiv børsdag i Asia og en noe blandet utvikling på de europeiske markedene.

Dax i Frankfurt stiger 0,25 prosent, mens IT40 i Milano faller tilbake 0,14 prosent.

Likvide aksjer som Mowi og Nel faller henholdsvis 1,57 og 2,70 prosent, mens Tomra går i mot markedet og klatrer 2,13 prosent.

Oljeprisen

Et fat Nordsjøolje omsettes for 59,32 dollar, opp 0,61 prosent.

WTI-oljen handles for 53,58 dollar, opp 0,51 prosent.

Optimismen rundt handelskrigen vokser, ifølge CNBC.

Kinas visestatsminister Liu He uttalte i helgen at Beijing er villige til jobbe med USA for å møte hverandres vilkår, og understreket samtidig at partene har gjort fremskritt ved de seneste samtalene. Også Trump har vært ute med positive signaler vedrørende en avtale.

Ifølge TDN Direkt rettes ellers oppmerksomheten i oljemarkedet mot de ukentlige lagertallene fra USA, som kommer onsdag.

Estimater innhentet av S&P Global Platts viser ifølge nyhetsbyrået at det nå ventes at lagrene for uken som ble avsluttet 18. oktober skal vise en bygging på 4,7 millioner fat. Bensinlagrene ventes å falle med to millioner fat, mens destillatlagrene ventes ned tre millioner.

Aker BP

Aker BP meldte om et resultat etter skatt på minus 43,42 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 116,41 millioner dollar i samme periode året før.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på minus 25 millioner dollar.

Driftsresultatet ble 195,58 millioner dollar, mot 509,33 millioner dollar året før, og ventede 216 millioner dollar.

Driftsinntektene beløp seg til 723,34 millioner dollar, sammenlignet med 966 millioner dollar i tredje kvartal 2018. Det var ventet en omsetning på 733 millioner dollar.

Aker BPs produksjon i tredje kvartal var på 146.100 (127.300) fat oljeekvivalenter per dag, mens netto solgt volum var 143.300 (140.700) fat per dag.

«Produksjonen var lavere enn planlagt, hovedsakelig som følge av forsinkelser i stimuleringsprogrammet på Valhall etter den planlagte vedlikeholdsstansen i juni», skriver selskapet.

Gjennomsnittlig realisert væskepris (olje og ngl) var på 62,0 dollar per fat, mens realisert gasspris var 0,16 dollar per standard kubikkmeter.

Produksjonskostnader per produsert fat olje utgjorde 13,2 dollar, og var ifølge meldingen negativt påvirket av kostnader knyttet til en hendelse med en undervannsbøye ved Alvheim på om lag 14 millioner dollar.

Aksjen faller 1,74 prosent til 243,00 kroner.

Scanship Holding

Scanship varsler om gode tall før dagens kvartalspresentasjon for tredje kvartal. De har økt på samtlige områder, og imens veksten fortsetter, fortsetter også selskapet å være profitabelt. Scanship, som opererer innenfor avfall- og avløpsvannhåndtering, økte inntektene med 10 prosent, fra 80,1 til 88,5 millioner kroner.

Ordreboken vokser også med 33 prosent fra 485 millioner til 685 millioner kroner.

15. oktober overtok Scanship ETIA Ecotechnologies som spesialiserer seg på innovasjon innenfor miljøvennlige løsninger for bærekraftig utvikling.

Aksjen faller 0,63 prosent til 15,80 kroner.

Panoro Energy

Panoro Energy har inngått en kjøps- og salgsavtale med PetroNor for salg av alle aksjer i datterselskapene Pan-Petroleum Services Holding og Pan-Petroleum Nigeria Holding for utstedelse av nye PetroNor-aksjer til en verdi av 10 millioner dollar pluss et betinget vederlag på opptil 25 millioner dollar basert på fremtidige volum av gassproduksjon.

Det fremgår av meldinger fra Panoro Energy mandag kveld.

- Vi er utrolig fornøyde med å ha inngått en vinn-vinn avtale med PetroNor som passer ambisjonene til begge selskaper, skriver adm. direktør i Panoro John Hamilton.

Etter fullføring av transaksjonen vil Panoro ikke ha noen tilstedeværelse i Nigeria.

Aksjen stiger 4,22 prosent til 24,70 kroner.

Elkem

Elkem meldte om et resultat etter skatt på 220 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 923 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsresultatet (EBIT) ble 317 millioner kroner, mot 1.164 millioner kroner året før.

Salgsinntektene beløp seg til 5.486 millioner kroner, sammenlignet med 5.785 millioner kroner i tredje kvartal 2019.

Elkem skrev at utsiktene i selskapets hovedsegmenter fortsetter å være svake som følge av makroøkonomisk usikkerhet.

- Markedsprisene for silikon i Kina løftet seg i tredje kvartal, hovedsakelig som følge av sesongbasert økt etterspørsel fra bygg og anlegg kombinert med lavere produksjonsutnyttelse hos de største produsentene. Prisene for silisium og ferrosilisium har falt til historisk lave nivåer som følge av lav etterspørsel som igjen har gitt overproduksjon. Markedsprisene vurderes nå å ligge under nivåer som er økonomisk bærekraftige, ettersom flere produsenter estimeres å operere med tap. Betydelige produksjonskutt har blitt annonsert for både innenfor silisium og ferrosilisium, og markedene er ventet å bedre seg, sier konsernsjef Helge Aasen i Elkem i en melding.

Aksjen stiger 1,30 prosent til 21,80 kroner.

Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor meldte om et resultat etter skatt på 5,76 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 7,19 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsresultatet ble 5,70 millioner dollar, mot 9,91 millioner dollar året før.

De totale inntektene beløp seg til 82,17 millioner dollar, sammenlignet med 78,73 millioner dollar i tredje kvartal 2018.

Nordic Semiconductor har en ambisjon om å omsette for en milliard dollar innen fem år.

Videre meldte selskapet at de de har et mål om en vekst på mellom 20 og 30 prosent for Bluetooth og multiprotokoll-produkter, samt en gradvis oppbygging av den cellulære Tingenes Internett-virksomheten (cIoT) til en lignende størrelse som short-range-virksomheten innen fem år.

Nordic Semiconductor har en langsiktig ambisjon om en ebitda-margin på 20 prosent, heter det i presentasjonsmateriellet.

Selskapet guidet et fjerde kvartal på grunn av ordre fra store selskaper, så kalte tier 1-kunder.

Aksjen stiger 4,15 prosent til 52,70 kroner.