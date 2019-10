Oslo Børs endte nær uendret tirsdag

Pilen pekte ned på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen falt 0,06 prosent til 898,91.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,0 milliarder kroner.

Utviklingen kom i kjølvannet av oppgang på de asiatiske markedene og en blandet dag i Europa.

Likvide tungvektere som Mowi og Norsk Hydro falt henholdsvis 2,17 og 2,45 prosent, mens Equinor gikk i mot markedet og steg 1,68 prosent.

Oljeprisen

Et fat Nordsjøolje ble omsatt for 59,57 dollar, opp 1,03 prosent, ved stengning på Oslo Børs.

WTI-oljen ble handlet for 53,93 dollar, opp 1,16 prosent.

Hovedfokuset i markedet tirsdag er rettet mot de ukentlige lagertallene fra API i første omgang, før de offisielle EIA-tallene kommer onsdag. Etter forrige ukes lagerbygging på over ni millioner fat, følger markedet spent med på utviklingen denne uken.

Estimater innhentet av S&P Global Platts viser at det ventes lagerbygging på 4,7 millioner fat for uken som ble avsluttet 18. oktober. Bensinlagrene ventes ned med to millioner fat, mens destillatlagrene ventes å falle med tre millioner fat.

Videre ble det kjent tirsdag at Goldman Sachs venter vekst i den amerikanske shaleproduksjonen med 0,7 millioner fat om dagen i 2020. Det er en nedrevidering av estimatene tilsvarende 0,3 millioner fat per dag.

Aker BP

Aker BP meldte om et resultat etter skatt på minus 43,42 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 116,41 millioner dollar i samme periode året før.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på minus 25 millioner dollar.

Driftsresultatet ble 195,58 millioner dollar, mot 509,33 millioner dollar året før, og ventede 216 millioner dollar.

Omsetningen beløp seg til 723,34 millioner dollar, sammenlignet med 966 millioner dollar i tredje kvartal 2018. Det var ventet en omsetning på 733 millioner dollar.

Aker BPs produksjon i tredje kvartal var på 146.100 (127.300) fat oljeekvivalenter per dag, mens netto solgt volum var 143.300 (140.700) fat per dag.

«Produksjonen var lavere enn planlagt, hovedsakelig som følge av forsinkelser i stimuleringsprogrammet på Valhall etter den planlagte vedlikeholdsstansen i juni», skrev selskapet.

Gjennomsnittlig realisert væskepris (olje og ngl) var på 62,0 dollar per fat, mens realisert gasspris var 0,16 dollar per standard kubikkmeter.

Produksjonskostnader per produsert fat olje utgjorde 13,2 dollar, og var ifølge selskapet negativt påvirket av kostnader knyttet til en hendelse med en undervannsbøye ved Alvheim på om lag 14 millioner dollar.

Aksjen falt 0,85 prosent til 245,20 kroner.

BerGenBio

BerGenBio kunngjorde i en melding at amerikanske helsemyndigheter (FDA) har godkjent selskapets fast track-prosess. Dette gjelder for bemcentinib i behandlingen av eldre pasienter med tilbakefall av akutt myeloid leukemi (AML).

Selskapet opplyste at det per nå ikke er noen markedsførte medisiner som er spesielt godkjent for nevnte AML-pasienter med tilbakefall, og at dette representerer et betydelig medisinsk behov som ikke er dekket.

BerGenBio har en pågående fase 2-studie med bemcentinib og planlegger å søke råd fra FDA og European Medicines Agency (EMA) for å bestemme den optimale reguleringsveien for bemcentinib hos tilbakefallende AML.

– Vi er begeistret for at bemcentinib har fått Fast Track-betegnelse. Ikke bare gjør det dette oss kvalifisert for akselerert godkjenning og prioritert gjennomgang, men det fungerer som en viktig validering av bemcentinib, som er et betydelig uoppfylt medisinsk behov vi prøver å dekke, sa Richard Godfrey, administrerende direktør i BerGenBio.

Aksjen føyk opp 25,03 prosent til 19,38 kroner.

XXL

XXL Norge-sjef Anders Kjellén er ferdig 1. november. Det bekreftet Kjellén selv i en tekstmelding til E24.

Hans etterfølger har for tiden opplæring, og vil bli presentert under selskapets presentasjon av resultatet for tredje kvartal i 2019.

Kjellén skal fra november være retailsjef, ifølge E24. I lengre tid har han kombinert den stillingen med å være sjef for XXL Norge.

Nyheten kommer dagen etter at Anders Lindblom ble ny XXL-sjef i Sverige.

Aksjen endte uendret på 20,00 kroner.

Elkem

Elkem meldte om et resultat etter skatt på 220 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 923 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsresultatet (EBIT) ble 317 millioner kroner, mot 1.164 millioner kroner året før.

Omsetningen beløp seg til 5.486 millioner kroner, sammenlignet med 5.785 millioner kroner i tredje kvartal 2019.

Elkem opplyste om at utsiktene i selskapets hovedsegmenter fortsetter å være svake som følge av makroøkonomisk usikkerhet.

- Markedsprisene for silikon i Kina løftet seg i tredje kvartal, hovedsakelig som følge av sesongbasert økt etterspørsel fra bygg og anlegg kombinert med lavere produksjonsutnyttelse hos de største produsentene. Prisene for silisium og ferrosilisium har falt til historisk lave nivåer som følge av lav etterspørsel som igjen har gitt overproduksjon. Markedsprisene vurderes nå å ligge under nivåer som er økonomisk bærekraftige, ettersom flere produsenter estimeres å operere med tap. Betydelige produksjonskutt har blitt annonsert for både innenfor silisium og ferrosilisium, og markedene er ventet å bedre seg, sa konsernsjef Helge Aasen i Elkem i en melding.

Aksjen steg 2,97 prosent til 22,16 kroner.

Scanship Holding

Scanship kunne melde om gode tall for tredje kvartal 2019 tirsdag. Selskapet opplevde fremgang på de fleste områder.

Scanship, som opererer innenfor avfall- og avløpsvannhåndtering, økte inntektene med 10 prosent, fra 80,1 til 88,5 millioner kroner.

15. oktober overtok Scanship ETIA Ecotechnologies, som spesialiserer seg på innovasjon innenfor miljøvennlige løsninger for bærekraftig utvikling. Etter at oppkjøpet ble offentliggjort økte analytikerne estimatene relativt kraftig for aksjen som er opp om lag 270 prosent i år.

Tirsdag ettermiddag meldte selskapet at det er tildelt kontrakt av et europeisk verft for levering av rensesystemer til to cruiseskip med opsjoner for levering til ytterligere seks skip.

Skipene vil gå i drift i 2022 og 2023, og skipene knyttet til opsjonene er forventet i operasjon fra 2024 og fremover.

Etter ordren er ordreinngangen i Scanship Holding på 710 millioner kroner i faste kontrakter og 570 millioner kroner i opsjonskontrakter.

Aksjen steg 6,60 prosent til 16,95 kroner.

Panoro Energy

Panoro Energy har inngått en kjøps- og salgsavtale med PetroNor for salg av alle aksjer i datterselskapene Pan-Petroleum Services Holding og Pan-Petroleum Nigeria Holding for utstedelse av nye PetroNor-aksjer til en verdi av 10 millioner dollar pluss et betinget vederlag på opptil 25 millioner dollar basert på fremtidige volum av gassproduksjon.

Det fremgår av meldinger fra Panoro Energy mandag kveld.

- Vi er utrolig fornøyde med å ha inngått en vinn-vinn avtale med PetroNor som passer ambisjonene til begge selskaper, het det fra adm. direktør i Panoro John Hamilton.

Etter fullføring av transaksjonen vil Panoro ikke ha noen tilstedeværelse i Nigeria.

I tillegg meldte Panoro at det vurderer å utstedelse av 6.238.760 aksjer i en rettet emisjon.

Nettoprovenyet vil blant annet bli brukt til finansiering av leting og utgifter på Dussafu fase tre og fremtidig arbeid på Dussafu-lisensen, ble det opplyst.

Aksjen la på seg 2,95 prosent til 24,40 kroner.

Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor fikk et resultat etter skatt på 5,76 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 7,19 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsresultatet ble 5,70 millioner dollar, mot 9,91 millioner dollar året før.

De totale inntektene beløp seg til 82,17 millioner dollar, sammenlignet med 78,73 millioner dollar i tredje kvartal 2018.

Nordic Semiconductor har en ambisjon om å omsette for en milliard dollar innen fem år.

Videre meldte selskapet at de de har et mål om en vekst på mellom 20 og 30 prosent for Bluetooth og multiprotokoll-produkter, samt en gradvis oppbygging av den cellulære Tingenes Internett-virksomheten (cIoT) til en lignende størrelse som short-range-virksomheten innen fem år.

Nordic Semiconductor har en langsiktig ambisjon om en ebitda-margin på 20 prosent, het det i presentasjonsmateriellet.

Selskapet guidet et sterkt fjerde kvartal på grunn av ordre fra store selskaper, så kalte tier 1-kunder.

Aksjen klatret hele 7,61 prosent til 54,45 kroner.