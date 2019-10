Biotech-rally og McDonald's-smell på rød dag i USA

Pilen pekte ned på Wall Street tirsdag. Alle de toneangivende indeksene trakk seg tilbake.

Positiv utvikling i handelskonflikten, kvartalsrush og Brexit var blant driverne.

– Kina og USA har oppnådd noe fremgang i handelssamtalene, sa viseutenriksminister Le Yucheng tirsdag, ifølge Reuters, og han skal ha lagt til at ethvert problem kan løses så lenge begge sider respekterer hverandre.

Uttalelsen ble tolket positivt av markedet og som et signal på at partene fortsetter den konstruktive dialogen, som ledet frem til fase 1 av en mer omfattende avtale.

Fase 1 innbefatter at Kina kjøper landbruksprodukter fra USA i størrelsesorden 40-50 milliarder dollar årlig, med virkning fra i forrige uke, mens tolløkingen på importerte varer fra Kina verdt 250 milliarder dollar, som skulle tre i kraft tirsdag 15. oktober, har falt bort.

Trump uttalte i forrige uke at han håper presidentene kan underskrive en handelsavtale under toppmøtet i Chile midt i november.

Brexit

I den første avstemningen tirsdag kveld, som dreide seg om hvorvidt Underhuset ville godta regjeringens Brexitplan, stemte 329 av de folkevalgte for mens 299 stemte mot.

Det var det største gjennombruddet for Brexitprosessen siden folkeavstemningen i 2016 der britene med knapt flertall stemte for å gå ut av EU.

Rett etterpå stemte de folkevalgte over om de ville godta Johnsons tidsplan for den videre prosessen, en tidsplan som må være på plass før Storbritannia kan gå ut av EU 31. oktober.

Da stemte 322 av de folkevalgte mot mens 308 stemte for. Dermed gikk Johnson på et nederlag etter å ha innkassert en seier kun få minutter tidligere. Det går mot enda en Brexitutsettelse.

Konsumkjempe knallet til

Dow Jones endte dagen ned 0,15 prosent til 26.788,10.

17 av de 30 aksjene i indeksen steg.

På vinnerlisten finner vi Procter & Gamble som leverte sterke tall i sitt regnskapsmessige første kvartal.

Justert inntjeningen per aksje ble 1,37 dollar, opp 22 prosent fra i fjor, og vesentlig bedre enn hva Refinitiv-konsensus hadde ventet på 1,24 dollar per aksje.

Selskapet, som har merkevarer som Pampers, Always, Head & Shoulders, Braun, Gillette og Oral-B i sin portefølje, hadde en omsetningsvekst på sju prosent i kvartalet, og en like stor vekst i det organiske salget. Topplinjen overgikk forventningene med klar margin.

Ifølge CNBC sier RBC-analytikere at P&G-tallene overgår det som allerede var høynede forventninger.

For hele 2020 venter P&G nå en total salgsvekst på mellom tre og fem prosent fra regnskapsåret 2019. Tidligere var selskapets guiding en vekst på mellom tre og fire prosent. Guidingen for justert inntjening per aksje ble også revidert opp.

Aksjen klatret 2,60 prosent på Wall Street.

United Technologies, et inudstrikonglomerat som er en stor leverandør til det amerikanske forsvaret, leverte en justert inntjening per aksje på 2,21 dollar i tredje kvartal, mot ventet 2,03 dollar per aksje.

Det justerte resultatet for helåret 2019 ble revidert opp, noe som brakte aksjen 2,21 prosent høyere på New York-børsen enn gårsdagens sluttkurs.

På taperlister finner vi blant annet McDonald's, som falt hele 5,04 prosent etter svake kvartalstall.

Fast food-gigantens resultat per aksje endte på 2,11 amerikanske dollar mot ventede 2,21 i årets tredje kvartal.

Omsetning for kvartalet endte på 5,43 milliarder dollar, noe som var 60 millioner dollar lavere enn ventet.

På tross av stor kampanjevirksomhet har ikke McDonald's evnet å ta markedsandeler fra konkurrenter som Restaurant Brands-eide Burger King.

Aksjen falt tilbake hele 5,06 prosent.

Travelers falt hele 8,28 prosent etter å ha levert en inntjening per aksje på 1,43 dollar i tredje kvartal, mot ventet 2,35 dollar per aksje.

Biotech-gigant med byks på etter oppdatering

S&P 500 endte dagen ned 0,35 prosent til 2.996,06.

Dagens vinner var Biogen som steg hele 26,11 prosent.

Selskapet meldte at det vil søke regulatorisk godkjennelse for Alzheimer-medisinen aducanuma, på tross av at studiene ble avsluttet for flere måneder siden.

Harley-Davidson var også blant vinnerne, med en oppgang på 7,98 prosent, etter å ha sluppet gode kvartalstall til markedet.

Innen finans steg Bank of America og Wells Fargo henholdsvis 0,56 og 0,36 prosent.

Mastercard var blant de største taperne og falt tilbake hele 4,75 prosent.

Flere «folkeaksjer» tungt ned på Nasdaq

Nasdaq Composite endte dagen ned 0,72 prosent til 8.104,30.

Netflix var blant de store taperne og falt tilbake 4,09 prosent.

Snap var ikke mye bedre og måtte se 3,94 prosent av markedsverdien fordufte.

Microsoft falt tilbake 1,49 prosent og må innse at Apple er verdens mest verdifulle selskap.

Sistnevntes aksje trakk seg tilbake 0,23 prosent tirsdag.

Facebook fikk også en nesestyver og endte ned 3,91 prosent.

Alphabet (Google) falt 0,27 prosent.

Tesla var et av lyspunktene med en oppgang på 0,82 prosent.

VIX, populært kalt fryktindeksen, steg 3,29 prosent til 14,46.

Gullprisen klatret 0,22 prosent til 1.491,20 dollar per unse.