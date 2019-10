Hydro og Storebrand stiger markert etter dagens kvartalstall

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 894,23 poeng, ned 0,52 prosent.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 59,15 dollar, ned 0,92 prosent. Equinor stiger likevel 0,38 prosent til 170,50 kroner.

Norsk Hydro

Norsk Hydro fikk et resultat etter skatt på minus 1.390 millioner kroner i 3. kvartal 2019, mot pluss 925 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsinntektene beløp seg til 37.517 millioner kroner, sammenlignet med 39.766 millioner kroner i 3. kvartal 2018. Det var ventet en omsetning på 38.221 millioner kroner.

Aksjen stiger hele 5,05 prosent til 34,35 kroner.

Storebrand

Storebrand har også lagt frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 461 millioner kroner i 3. kvartal 2019, sammenlignet med 526 millioner kroner i fjor, og ventet 427 millioner kroner.

Aksjen klatrer 6,59 prosent til 64,98 kroner.

Telenor

Telenor fikk et resultat etter skatt (etter IFRS 16) på 190 millioner kroner i 3. kvartal 2019. Resultatet i 3. kvartal 2018 var på 6.620 millioner kroner (før IFRS 16).

Driftsinntektene var på 29,5 milliarder kroner, opp fra 27,6 milliarder kroner i fjor. Her var det i snitt ventet 29,6 milliarder kroner.

Selskapet opprettholder guidingen for 2019, med en organisk vekst på abonnement og vekst i trafikkinntekter på 2018-nivå - og en liten organisk nedgang i EBITDA, heter det i kvartalsrapporten.

Aksjen faller 1,66 prosent til 180,95 kroner.

XXL

XXL melder om et resultat etter skatt på 33 millioner kroner i 3. kvartal 2019, mot 105 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsinntektene beløp seg til 2.473 millioner kroner, sammenlignet med 2.504 millioner kroner i 3. kvartal 2018.

Aksjen faller 0,60 prosent til 19,88 kroner.

Kahoot!

Tirsdag ble det kjent at Kahoot! hentet 236,8 millioner kroner i en rettet emisjon til et konsortium av nordiske og internasjonale investorer. Emisjonskursen ble satt til 38 kroner per aksje.

Onsdag hopper aksjen 6,62 prosent til 41,58 kroner på Merkur Market. Dagens høyeste notering har vært på 44 kroner.