Norwegian og DNB løftet Oslo Børs, mens Aker Solutions nådde ny bunnotering

Oslo Børs steg godt torsdag, påvirket av kvartalstall og viktige nyheter for flere av børsens tungvektere. Hovedindeksen endte opp 1,64 prosent til 906,56 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på totalt 5,54 milliarder kroner.

Oljeprisen medvirket også til børsoppgangen. Fra å ha stått i minus tidligere på dagen, var både nordsjøoljen og den amerikanske lettoljen i pluss ved Oslo Børs' stengetid. Brent steg 0,6 prosent til 61,52 dollar fatet, WTI 0,5 prosent til 56,23 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag sto Brent i 59,15 dollar fatet.

Dette påvirker naturligvis oljeaksjene på Oslo Børs. Equinor steg 2,5 prosent til 175,00 kroner. Oljegiganten la tidligere torsdag frem tredjekvartalstall som viser røde tall på bunnlinjen.

Aker BP og DNO steg 2,8 og 1,8 prosent til 257,30 og 12,66 kroner.

Norwegian-hopp

I tillegg til Equinor var en rekke av Oslo Børs' tungvektere ute med tall for tredje kvartal torsdag.

Norwegians tall var endatil sterke, og på toppen meldte selskapet om et joint venture med CCB Leasing Corporation DAC, et selskap heleid av China Construction Bank. Sistnevnte vil eie 70 prosent i joint venturet, mens Norwegian vil ha resten via Arctic Aviation Assets.

DNB Markets' respons på nyhetene var å spå en positiv åpning på børsdagen for flyaksjen, og meglerhusets anbefaling var å kjøpe aksjen, med kursmål på 60 kroner.

Markedets respons var å sende aksjen opp hele 25,3 prosent til 45,11 kroner. Totalt ble aksjen omsatt for over en halv milliard kroner.

DNB-begeistring

DNB toppet imidlertid omsetningsoversikten, med en kursoppgang på sterke 7,7 prosent til 169,05 kroner. Bankens tredjekvartalstall kom inn over forventningene, og i tillegg har DNB kunngjort et nytt tilbakekjøpsprogram, som omfatter inntil 0,5 prosent av aksjene i banken.

Carnegie-analytiker Johan Ström sliter med å finne de store svakhetene i DNBs kvartalsrapport. Likevel mener han at investorene lot seg begeistre mer enn det som er naturlig som følge av rapporten.

Ny bunn for Røkke-aksje

Adevinta steg også godt etter sine kvartalstall . Analytikerne i Danske Bank synes tallene var sterke, men anbefaler likevel å selge aksjen. Rubrikkselskapets A- og B-aksje steg imidlertid 8,3 og 8,0 prosent til 102,20 og 100,20 kroner.

Telenor utmerket seg derimot med et større kursfall, på 3,5 prosent til 175,20 kroner. Selskapet slapp kvartalstall onsdag, og falt da 1,4 prosent på Oslo Børs. Også Yara og Hydro endte ned torsdag, henholdsvis 1,4 og 0,7 prosent.

Aker Solutions falt nye 1,0 prosent til 22,13 kroner. Kjell Inge Røkke-selskapet la onsdag frem sine tredjekvartalstall og falt da 8 prosent på Oslo Børs. Ifølge Bloomberg er flere meglerhus ute med nye, lavere kursmål, deriblant Handelsbanken, SpareBank 1 Markets, Nordea Markets, ABG Sundal Collier og SEB, med kursmål varierende mellom 28 og 41 kroner.

På det laveste var Aker Solutions nede i 21,65 kroner, som er ny all-time low for aksjen.

XXL falt 2,9 prosent til 18,84 kroner. Pareto har nedgradert aksjen fra kjøp til hold og senket kursmålet fra 28 til 18 kroner, mens ABG har senket sitt kursmål fra 20 til 19 kroner. Begge meglerhusene spår tøffere markedsutsikter med økt konkurranse fra nettaktører.

Merkevarer og forsikring

Orkla steg 0,1 prosent til 85,58 kroner. Merkevarekonsernets tredjekvartalstall innfridde ikke analytikernes forventninger på driften og bunnlinjen, men omsetningen steg.

Storebrand , hvis tredjekvartalstall onsdag fikk en god mottagelse på børsen, steg også 0,1 prosent, til 65,06 kroner, etter en 6,6 prosents oppgang onsdag. Nordea-analytiker Thomas Svendsen er ute med en oppdatering der kursmålet løftes fra 90 til 91 kroner og en kjøpsanbefaling gjentas. Ifølge Bloomberg er gjennomsnittlig kursmål for aksjen 75,30 kroner blant analytikerne som følger Storebrand.

Kvartalstall i bøtter og spann

Foruten ovennevnte større selskaper var en rekke andre selskaper ute med kvartalsoppdateringer torsdag.

poLight steg 3,8 prosent til 44,00 kroner. Selskapet halverte underskuddet etter skatt i tredje kvartal, til 14,5 millioner kroner, fra 31,9 millioner i tredje kvartal i fjor.

Medistim økte omsetningen med 10 prosent i tredje kvartal, men falt torsdag 4,2 prosent på Oslo Børs, til 160,00 kroner. Biotec Pharmacon falt på sin side 9,1 prosent til 4,98 kroner etter sine kvartalstall.

Sparebanken Møre har lagt frem tall som viser 20,8 prosents resultatvekst i tredje kvartal. Reaksjonen på Oslo Børs var uendret aksjekurs på 308,00 kroner.

Pareto Bank derimot, steg 0,5 prosent til 37,90 kroner etter sine tall. Disse viste en vekst til 96,5 millioner kroner før skatt, fra 76,8 millioner i tredje kvartal i fjor.

Norwegian Property steg 0,8 prosent til 12,65 kroner. Selskapet tjente 201 millioner kroner etter skatt i tredje kvartal, mot drøyt 127 millioner for ett år siden.

ContextVision steg 2,0 prosent til 102,00 kroner på sine kvartalstall, mens Kitron -aksjen endte opp 4,2 prosent til 9,52 kroner etter at selskapet i morges meldte om sterk vekst.

Forøvrig falt Funcom 1,6 prosent til 14,67 kroner. Selskapet har utsatt beslutningen om flytting av hovedkontoret ved å avlyse en planlagt ekstraordinær generalforsamling 12. november. Nordic Nanovector har på sin side avlyst en reparasjonsemisjon, og falt 0,3 prosent til 20,06 kroner.

Vinnere og tapere

Aksjen som steg mest torsdag, var Merkur-noterte TargetEveryone, med en oppgang på 45,3 prosent til 51 øre.

Norwegian-bykset kvalifiserte til en annenplass på vinnerlisten, mens B2Holding fulgte etter med 14,2 prosents økning til 8,33 kroner.

Merkur-aksjen Black Sea Property stupte 23,1 prosent til 5,00 kroner og toppet dermed taperlisten. Det ble dog bare utført to handler i aksjen, og omsetningen var således minimal.