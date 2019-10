Den norske kronen styrker seg

Samme dag som Norges Bank bevisst unnlot å svare på hvor mye det betyr at kronen har blitt så svak, styrket kronen seg ganske tydelig. Mot euro, pund og dollar var styrkingen på mellom 0,25 og 0,50 prosent.

Litt av årsaken ligger nok igjen hos svenskene. Riksbanken stadfestet torsdag morgen at planen om å heve renten igjen før jul står seg. At Riksbanken samtidig har avlyst de tre-fire rentehevingene de kommende årene, så ut til å slå mindre ut i valutamarkedet. Og med en sterkere svensk krone, følger ofte den norske med på lasset.

ESBs rentemøte torsdag ettermiddag, der avtroppende sjef Mario Draghi holdt renten i ro og ellers understreket at svak utvikling rettferdiggjør forrige rentemøtes beslutning om å øke stimulansen, slo ikke ut i kursen mot norske og svenske kroner.

Eurosonen fikk nye, svake tall torsdag. Industri-PMI-en for Tyskland steg marginalt, men litt mindre enn ventet, til fortsatt elendige 41,9. Også for eurosonen samlet var det et løft i industri-PMI, men igjen litt svakere enn ventet og til fortsatt krisepregede 45,7.

Med denne svake inngangen til kvartalet, er det ikke duket for noe løft ut året.