Blandet på Wall Street

Alle de ledende indeksene på børsene i New York steg torsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av antall førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) som kom inn på 212.000 i uken som ble avsluttet 19. oktober, viste tall fra amerikanske myndigheter.

Forrige ukes notering ble revidert opp fra 214.000 til 218.000.

Konsensus pekte mot 215.000 jobless claims, ifølge Marketwatch, som legger til at nivået på antallet førstegangssøkende vitner om styrke i det amerikanske arbeidsmarkedet, til tross for oppbremsing for den amerikanske økonomien.

Den europeiske sentralbanken (ESB) har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,00 prosent etter dagens rentemøte. Den marginale utlånsrenten holdes uendret på 0,25 prosent, mens den marginale innskuddsrenten holdes uendret på minus 0,5 prosent.

Blandet

Dow Jones falt 0,11 prosent til 26.805,53 og er med det opp 14,91 prosent i år.

8 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Dow Inc. var dagens vinner med en oppgang på 4,74 prosent.

Videre var 3M Co. dagens taper, med et fall på 4,07 prosent.

Fallet kom etter dagens kvartalstall som viste at 3Ms justerte resultat per aksje ble 2,58 dollar. Det var ifølge Yahoo Finance ventet et justert resultat per aksje på 2,49 dollar.

For 2019 nedjusterte 3M guidingen til et resultat per aksje på mellom 8,99 og 9,09 dollar. Tidligere guidet selskapet et resultat per aksje på mellom 9,25 og 9,75 dollar.

Kjente selskaper som Microsoft Corp. og Boeing Co. steg henholdsvis 1,97 og 1,19 prosent.

S&P 500 endte opp 0,28 prosent til 3.010,29. Det vil si at indeksen er opp 20,08 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Align Technology Inc., som steg 14,7 prosent.

Selskapet kom torsdag med kvartalstall for tredje kvartal 2019. Resultatet per aksje kom på 1,28 dollar. Det var ifølge Zacks 12,3 prosent høyere enn deres estimater.

Høyt oppe på vinnerlisten var også PayPal Holdings Inc., som steg 8,56 prosent. Oppgangen kom etter kvartalstall som ble lagt frem onsdag kveld.

Øverst på taperlisten var Twitter Inc., som stupte 20,81 prosent etter skuffende kvartalstall torsdag.

Nettoresultatet for perioden endte på 37 millioner dollar, ned fra 789 millioner i pluss for et år siden. Justert for visse poster var fjorårets resultat 106 millioner.

Ifølge Reuters var det her ventet et resultat på 161,5 millioner dollar.

E-commerce selskapet eBay var også høyt oppe på taperlisten etter kvartalstall onsdag kveld, som i dag sendte aksjen ned 9,13 prosent.

Resultatet kom inn på 0,37 dollar per aksje, mens det justerte resultatet per aksje endte på 0,67 dollar. Analytikere hadde ifølge FactSet forventet et justert resultat per aksje på 0,64 dollar.

Det var en nedjustering av guidingen for fjerde kvartal 2019 som trolig skuffet investorene.

Tesla hoppet etter overraskende gode kvartalstall

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,19 prosent til 8.185,8. Indeksen har dermed steget 23,37 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,12 prosent, mens Apple stengte opp 0,16 prosent og Amazon klatret 1,06 prosent.

Netflix steg 0,08 prosent, mens Alphabet (Google) steg 0,15 prosent.

Dagens vinner ble TrovanaGene Inc., som hoppet 31,76 prosent.

Inne på vinnerlisten var også Tesla Inc., som steg 17,67 prosent etter gode kvartalstall onsdag kveld.

Ikke-justert resultat endte på 0,8 dollar per aksje. Det justerte resultatet kom inn på 1,91 dollar per aksje, mot analytikerne som ifølge FactSet forventet et justert tap på 0,46 dollar per aksje.

Høyest på taperlisten var OpGen Inc., som stupte 55,19 prosent.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 3,3 prosent til 13,55.

Gullprisen var opp 0,64 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.505,2 dollar.

Tremånedersrenten steg 1,3 basispunkter til 1,674 prosent.

Renten på 2-åringen var uforandret på 1,575 prosent.

10-åringen var også uforandret på 1,769 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på 0,7 basispunkter til 2,264 prosent.