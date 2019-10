Norwegian flyr videre - Havyard straffes etter nyheter

Oslo Børs holder seg i negativt terreng fredag.

Det er omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.302 millioner kroner hittil i dagens handel.

Blant de mest omsatte aksjene er det blandet stemning. Mowi og Telenor faller 0,92 og 0,43 prosent, mens Norsk Hydro svekker seg 0,84 prosent.

Yara er opp 1,07 prosent, mens Tomra stiger 1,20 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er ned 0,08 prosent til 61,63 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,16 prosent til 56,14 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor stiger 0,20 prosent til 175,35 kroner. Ellers i olje er Aker BP opp 0,62 prosent til 258,90 kroner. DNO er ned 2,88 prosent til 12,29 kroner. Det er verdt å merke seg at aksjen ble notert eks utbytte i dag på 0,20 kroner per aksje.

Norwegian

Norwegian var gårsdagens store vinner på Oslo Børs, og steg til værs etter sterke kvartalstall og melding om et joint venture med CCB Leasing Corporation DAC, et selskap heleid av China Construction Bank.

Aksjen endte til slutt opp 25,3 prosent. Fredag fortsetter aksjen opp ytterligere 5,48 prosent til 47,60 kroner. Aksjen er dagens hittil mest omsatte, med et volum på 235 millioner kroner.

Flere meglerhus har justert opp kursmålet på aksjen. Ellers har Norwegian tilbakevist et oppslag hos russiske RBC fredag, ifølge TDN Direkt.

RBC hevder at flyselskapet skal ha inngått en intensjonsavtale (MOU) med Sukhoi Superjet for levering av 40 Sukhoi Superjet 100-fly, i bytte mot at Sibir-korridoren åpnes opp for Norwegian.

Element

Vinnerlisten toppes så langt av Element, som er opp 57,62 prosent til 6,10 kroner. Thin Film følger bak med en oppgang på 9,73 prosent til 0,11 kroner.

Hofseth Biocare stiger 9,58 prosent til 6,86 kroner og Polaris Media stiger 7,14 prosent til 30,00 kroner.

DOF-aksjen hopper 5,17 prosent til 1,06 kroner, etter at selskapet tidligere denne uken har meldt om nye kontrakter og betalingsutsettelse.

Borgestad doblet driftsresultatet og ga bunnlinjen et solid løft. Aksjen sendes opp 3,57 prosent til 29,00 kroner.

I motsatt ende finner vi Merkur Market-noterte TargetEveryOne, som faller 12,75 prosent til 0,44 kroner. Havila Shipping svekker seg 4,31 prosent til 3,11 kroner.

Havyard i mer trøbbel

Havyard faller 20,00 prosent til 3,60 kroner rett etter at selskapet har sluppet nyheter vedrørende sin finansielle situasjon.

Selskapet viser til avtale med selskapets senior långivere og obligasjonseiere om endringer i eksisterende låneavtaler som følge av større tap på to prototype-prosjekter ved Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik, som meldt i mars.

I forbindelse med siste prosjektprognoser har det blitt konstatert ytterligere tap for nevnte prototype-prosjekter, skriver selskapet fredag. Årsaken til de nye tapene skyldes operasjonelle forhold, herunder økt timeforbruk med påfølgende forsinkelser i ferdigstillingen av de nevnte skipene. Nye planlagte leveringstider er satt til november og desember 2019.

« Den samlede effekten medfører at selskapet vil være i brudd med de nye covenants fra og med Q4 2019 hva gjelder krav til egenkapital og arbeidskapital, og selskapet vil derfor avlegge et svakere resultat pr Q3 2019 enn det som tidligere har vært forutsatt», skriver selskapet.