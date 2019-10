Aksje krakket etter nyheter - børstaper steg over 60 prosent

Oslo Børs holdt seg i rødt terreng hele fredag.

Oslo Børs endte til slutt ned 0,44 til 902,56 poeng.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4.174 millioner kroner i dagens handel.

Blant de mest omsatte aksjene er det blandet stemning. Mowi og Telenor falt 0,65 og 1,08 prosent, mens Norsk Hydro svekket seg 2,12 prosent.

Yara er opp 0,67 prosent, mens Tomra steg 2,84 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er ned 0,49 prosent til 61,37 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,44 prosent til 55,98 dollar fatet.

Equinor steg 0,17 prosent til 175,30 kroner.

Ellers i olje er Aker BP opp 0,19 prosent til 257,80 kroner. DNO er ned 3,79 prosent til 12,18 kroner. Det er verdt å merke seg at aksjen ble notert eks utbytte i dag på 0,20 kroner per aksje.

Norwegian

Norwegian var torsdagens store vinner på Oslo Børs, og steg til værs etter sterke kvartalstall og melding om et joint venture med CCB Leasing Corporation DAC, et selskap heleid av China Construction Bank.

Aksjen endte til slutt opp 25,3 prosent.

Fredag fortsatte aksjen opp ytterligere 3,48 prosent til 46,68 kroner. Aksjen ble dagens mest mest omsatte, med et volum på 489 millioner kroner.

Flere meglerhus har justert opp kursmålet på aksjen. Ellers har Norwegian tilbakevist et oppslag hos russiske RBC fredag som hevder at flyselskapet skal ha inngått en intensjonsavtale (MOU) med Sukhoi Superjet for levering av 40 Sukhoi Superjet 100-fly, i bytte mot at Sibir-korridoren åpnes opp for Norwegian.

Norwegians informasjonsdirektør, Lasse Sandaker-Nielsen, sier til E24 at flyselskapet har gjennomført møter med russiske myndigheter og flyprodusenten Sukhoi, men at det ikke har inngått noen forpliktende avtaler.

Element til værs

Vinnerlisten toppes av Element, som spratt opp 67,96 prosent til 6,50 kroner.

Kursoppgangen skyldes ifølge E24 at Induct-sjef Alf Martin Johansen har fått utbetalt erstatning fra Alpha Blue Ocean på 1,98 millioner kroner.

Dette betyr også at fire millioner Element-aksjer som tilhører ABO blir frigjort.

Til tross for kursrallyet fredag er aksjen fortsatt ned 49 prosent hittil i 2019.

Den siste måneden derimot har aksjen mer enn doblet seg, og de siste tre månedene er aksjen opp 304 prosent.

Vinnere og tapere

Nærmest på vinnerlisten fulgte Polaris med en oppgang på 17,14 prosent til 32,80 kroner. DOF var også i godt driv, og endte til slutt opp 16,70 prosent til 1,17 kroner etter at selskapet tidligere denne uken har meldt om nye kontrakter og betalingsutsettelse.

Borgestad steg 6,43 prosent til 29,80 kroner. Selskapet doblet driftsresultatet og ga bunnlinjen et solid løft i tredje kvartal.

Axactor meldte også om solid forbedring i siste kvartal. Men aksjen endte likevel på taperlisten etter et fall på 4,86 prosent til 17,60 kroner.

Ellers i rødt finner vi Merkur Market-noterte Lavo.tv som falt 23,15 prosent til 0,04 kroner. 5th Planet Games falt 10,37 prosent til 3,60 kroner og Frontline svekket seg 4,32 prosent til 95,20 kroner.

Havyard i mer trøbbel

Havyard falt 20,00 prosent til 3,60 kroner etter at selskapet igjen er i brudd med lånebetingelsene.

Selskapet viser til avtale med selskapets senior långivere og obligasjonseiere om endringer i eksisterende låneavtaler som følge av større tap på to prototype-prosjekter ved Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik, som meldt i mars.

I vår meldte Havyard om større tap på to prototype-prosjekter ved Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik. I forbindelse med selskapets siste prosjektprognoser har det blitt konstatert ytterligere tap for de to prototype-prosjektene.

«Årsaken til de nye tapene skyldes operasjonelle forhold, herunder økt timeforbruk med påfølgende forsinkelser i ferdigstillingen av de nevnte skipene. Nye planlagte leveringstider er satt til november og desember 2019», heter den i meldingen.