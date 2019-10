Bred børsoppgang i Asia

De asiatiske børsene stiger bredt mandag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,29 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er uendret.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,66 prosent, og CSI 300 er opp 0,60 prosent. Hang Seng i Hong Kong styrkes 0,95 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,42 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,02 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,53 prosent.

Handelskrigen

Håpet om en ferdigstillelse av den første delen av en handlsavtale mellom Kina og USA øker, ifølge CNBC.

Amerikanerne uttalte ifølge nettstedet rett før helgen at de to landene har kommet videre i diskusjonene om spesifikke spørsmål, og at partene nå er i nærheten av å fullføre noen deler av avtalen.

«Tolløkningen 15. desember vil ikke gjennomføres dersom en delavtale vil bli inngått. Det som imidlertid fortsatt ikke er klart er om partene har blitt enige om hva som skjer med de økte tollsatsene som trådde i kraft 1. september, som Kina i slutten av forrige uke kalte krevende», sier valutastrateg i National Austalia Bank, Ray Attrill, til CNBC.