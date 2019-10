DOF til værs - Aksje skyter fart etter Brasil-nyhet

Oslo Børs holder seg i positivt terreng mandag.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 904,86 etter en oppgang på 0,26 prosent.

Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.123 millioner kroner.

Oljeprisen

Oljeprisen har utover formiddagen snudd ned. Brent-oljen er ned 0,39 prosent til 61,48 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,51 prosent til 56,37 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,37 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Ifølge TDN Direkt falt lønnsomheten blant kinesiske industriselskaper for andre måned på rad, noe som er med på å sende oljeprisen ned mandag morgen.

«Det har vært noe gevinstsikring på de svake Kina-dataene, men markedet finner støtte straks vi har en dip», sier Stephen Innes i Axi Trader, ifølge nyhetsbyrået, og viser til fremgang i samtalene mellom USA og Kina som en mulig årsak.

Videre uttalte Russlands energiminister fredag at landet fortsetter et tett samarbeid med Saudi-Arabia og Opec for å forbedre markedets stabilitet og forutsigbarhet.

Uttalelsen kommer ifølge TDN Direkt et døgn etter administrerende direktør i russiske Rosneft sa at september-angrepet på Saudi-Aramco skapte tvil om dets pålitelighet som leverandør.

Opec nåværende produksjonskutt utløper i mars 2020, men produsentene er ifølge nyhetsbyrået ventet å vurdere ytterligere kutt under neste OPEC-møte 5-6 desember.

På Oslo Børs er Equinor opp 0,03 prosent til 175,35 kroner. Ellers i olje er Aker BP opp 1,67 prosent til 262,10 kroner, mens DNO er ned 0,90 prosent til 12,07 kroner.

Mageplask og opptur

Etter en melding fredag kveld om kansellert prosjekt, falt poLight hele 14 prosent i åpningshandelen. Aksjen er i skrivende stund ned 8,14 prosent til 40,60 kroner, men har på det laveste vært omsatt for 33,40 kroner i dagens handel.

– Det er åpenbart skuffende at poLight ikke vinner smarttelefonkontrakten etter at de skrev om denne i kvartalsrapporten på torsdag. Den største triggeren for poLight vil være om det blir valgt av en smarttelefonprodusent, siden markedspotensialet er størst der, sier Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen til Finansavisen.

Medhold i Brasil

Electromagnetic Geoservices (EMGS) har fått medhold i brasiliansk domstol, opplyses det i en melding.

Som beskrevet i selskapets rapporter, inkludert årsrapporten for 2018, har selskapet vært involvert i rettssaker relatert til kommunal skatt.

Etter advokatkostnader og visse skattekostnader, vil selskapets frie kontantposisjon som følge av dette øke med rundt 3,7 millioner dollar.

Selskapet opplyser også det har signert en kontrakt til en verdi av åtte millioner dollar.

Aksjen stiger 8,45 prosent til 2,31 kroner.

Resultatsesong

Kværner har mandag morgen lagt frem tall for tredje kvartal, og kan melde om solid løft av både topp- og bunnlinje.

Selskapet nærmet seg inntekter på 2,5 milliarder kroner i tredje kvartal, men spår lavere inntekter og marginer i 2020.

Aksjen klatrer 2,10 prosent til 11,33 kroner.

DOF fortsetter fremgangen fra forrige uke og topper mandag med en oppgang på 31,86 prosent til 1,55 kroner. Selskapet meldte forrige uke om nye kontrakter og betalingsutsettelse.

Merkur Market Noterte Lavo.tv stiger 19,65 prosent til 0,05 kroner, og Solstad Offshore er opp 11,01 prosent til 0,77 kroner.

Element toppet vinnerlisten tidligere i dag, men er nå i stedet dagens største taper. Aksjen er ned 12,31 prosent til 5,71 kroner.

Aksjen toppet fredag vinnerlisten med en oppgang på 67,96 prosent, etter at Induct-sjef Alf Martin Johansen har fått utbetalt erstatning fra Alpha Blue Ocean på 1,98 millioner kroner. Dette betyr også at fire millioner Element-aksjer som tilhører ABO blir frigjort.

Idex er ned 8,75 prosent til 0,96 kroner. Havyard meldte fredag at selskapet igjen er i brudd med lånebetingelsene, og er mandag ned 8,06 prosent til 3,31 kroner.