Børsrekord i USA - S&P 500 har aldri vært høyere

Pilene peker oppover på USA-børsen mandag i kjølvannet av sterke kvartalstall og fremgang i handelssamtalene mellom USA og Kina.

USAs president Donald Trump sier mandag ifølge CNB at de nå ligger foran skjema i fase 1-avtalen med Kina.

Trump venter nå å signere avtalen på APEC-møtet i Chile i november, opplyses det.

S&P 500 er opp 0,64 prosent til 3.041,93, som betyr at indeksen slår rekordnoteringen fra juli (3.027,4 poeng).

Indeksen som baserer seg på en kvalitativ gjennomgang med utgangspunkt i kriterier som selskapets størrelse og likviditet i aksjen, har nå steget over 21 prosent i 2019.

I Donald Trumps periode som president har aksjeindeksen steget 34 prosent, men det inkluderer et massiv kursfall. Oppgangen fra januar 2017 til september 2018 var på knappe 30 prosent før et bratt fall fortsatte ut 2018. Ved utgangen av 2018 hadde indeksen faktisk kun gitt en avkastning på 3,51 prosent fra Trumps innsettelse.

De to andre delindeksene stiger også på ukens første handelsdag.

Dow Jones er opp 0,66 prosent til 27.134,69, mens Nasdaq-indeksen stiger 0,63 prosent til 8.296,21.

Makrotall

På makrofronten har det tikket inn to tall fra USA mandag.

Tall fra Federal Reserve Bank of Dallas viser at indeksen for aktivitetsutsiktene til industrisektoren i Texas ble minus 5,1 poeng i oktober, mot pluss 1,5 poeng i september.

En indeksverdi over null indikerer at antallet respondenter som rapporterer en økning i indikatorene overgår de som rapporterer om fall.

Grossistlagrene i USA var i september ned 0,3 prosent, sammenlignet med august.

Ifølge Direkt Makro var det ventet en oppgang på 0,3 prosent.