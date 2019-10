Mageplask sendte aksje til bunns - ny opptur for EMGS

Oslo Børs holdt seg i positivt terreng hele mandag, men fikk seg et ytterligere oppsving etter at USAs president Donald Trump uttalte at samtalene med Kina ligger foran skjema.

Ifølge CNBC ventes det at partene vil signere fase 1-avtalen på APEC-møtet i Chile i november.

Hovedindeksen endte opp 0,98 prosent til 911,43

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3.915 millioner kroner.

Oljeprisen

Ved børsslutt omsettes Brent-oljen for 61,31 dollar fatet, ned 0,68 prosent. Den amerikanske lettoljen er ned 1,16 prosent til 56,00 dollar fatet.

På Oslo Børs falt Equinor 0,31 prosent til 174,75 kroner.

Ellers i olje er Aker BP opp 1,51 prosent til 261,70 kroner, mens DNO er ned 0,82 prosent til 12,08 kroner.

Mageplask og skuffelse

Etter en melding fredag kveld om kansellert prosjekt, falt poLight hele 14 prosent i åpningshandelen.

Aksjen falt til slutt 9,50 prosent til 40,00 kroner, men har på det laveste vært omsatt for 33,40 kroner i dagens handel.

– Det er åpenbart skuffende at poLight ikke vinner smarttelefonkontrakten etter at de skrev om denne i kvartalsrapporten på torsdag. Den største triggeren for poLight vil være om det blir valgt av en smarttelefonprodusent, siden markedspotensialet er størst der, sier Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen til Finansavisen.

Medhold i Brasil

Electromagnetic Geoservices (EMGS) meldte at det har fått medhold i en brasiliansk domstol.

Som beskrevet i selskapets rapporter, inkludert årsrapporten for 2018, har selskapet vært involvert i rettssaker relatert til kommunal skatt. Etter advokatkostnader og visse skattekostnader, vil selskapets frie kontantposisjon som følge av dette øke med rundt 3,7 millioner dollar.

Selskapet opplyser også det har signert en kontrakt til en verdi av åtte millioner dollar.

Aksjen steg 6,10 prosent til 2,28 kroner.

EMGS-aksjonærene har så langt hatt et godt børsår. Hittil i 2019 er aksjen opp 74 prosent, til tross for at aksjen har svekket seg 21 prosent de siste tre månedene.

Prosafe

Mandag ble det kjent at konkurransetilsynet har vedtatt at boligriggselskapet Prosafe ikke får kjøpe Floatel International Limited.

Tilsynet mener fusjonen ville gitt økte priser for bedrifter som etterspør offshore innkvarteringstjenester, og peker på at transaksjonen involverer de to største og nærmeste konkurrentene i det norske markedet for offshore innkvarteringstjenester.

Prosafe-aksjen falt mandag 3,80 prosent til 7,60 kroner.

Vinnere og tapere

Kværner har mandag morgen lagt frem tall for tredje kvartal, og kan melde om solid løft av både topp- og bunnlinje.

Selskapet nærmet seg inntekter på 2,5 milliarder kroner i tredje kvartal, men spår lavere inntekter og marginer i 2020.

Aksjen klatret 4,86 prosent til 11,64 kroner.

DOF fortsatte fremgangen fra forrige uke og topper mandag med en oppgang på 31,18 prosent til 1,54 kroner. Selskapet meldte forrige uke om nye kontrakter og betalingsutsettelse.

Merkur Market Noterte Lavo.tv steg 20,09 prosent til 0,05 kroner, og Siem Offshore er opp 15,31 prosent til 1,13 kroner.

Element toppet vinnerlisten i åpningen, men endte ned 13,46 prosent til 5,62 kroner.

Aksjen toppet fredag vinnerlisten med en oppgang på 67,96 prosent, etter at Induct-sjef Alf Martin Johansen har fått utbetalt erstatning fra Alpha Blue Ocean på 1,98 millioner kroner. Dette betyr også at fire millioner Element-aksjer som tilhører ABO blir frigjort.

Merkur Market-noterte Lifecare falt mest av samtlige med sine 18,75 prosent til 0,65 kroner.

Idex er ned 16,56 prosent til 0,87 kroner. Havyard meldte fredag at selskapet igjen er i brudd med lånebetingelsene, og er mandag ned 11,11 prosent til 3,31 kroner.