Børsene i Kina faller

Det er blandet stemning på Asia-børsene tirsdag morgen.

I Japan klatrer Nikkei 0,48 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,86 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,65 prosent, og CSI 300 er ned 0,29 prosent. Hang Seng i Hong Kong svekkes 0,48 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,10 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer derimot 0,07 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,46 prosent.

Handelskrigen

Investorene fortsetter å følge med på utviklingen mellom USA og Kina.

– De to partene har tilsynelatende nådd en enighet på områder inkludert standarder brukt av landbruksregulatorer, men det er nok verdt å merke seg at ingen av partene så langt offisielt har sagt noe om det omstridte spørsmålet rundt Kinas krav om at USA går tilbake på tolløkninger, sier valutastrateg i National Australia Bank, ifølge CNBC.

«Med tanke på de opp- og nedturene vi har sett det siste året på denne fronten, synes jeg det er veldig vanskelig å si klart: «Ja, dette er definitivt avtalen. Ja, dette er slutten på disse problemene», sier sjef for Asia Pacific i Aberdeen Standard Investments, Hugh Young, til CNBC.