Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs faller i åpningen tirsdag.

Etter 25 minutters handel står hovedindeksen i 902,99, ned 0,93 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 409 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,62 prosent til 60,87 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,81 prosent til 55,36 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,31 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Fokus i oljemarkedet rettes ifølge TDN Direkt nå mot nye datapunkter i form av amerikanske råoljelagertall for indikasjoner på etterspørselssiden i markedet.

Analytikere mener indikasjoner på lavere etterspørselsvekst for tiden blir oppveiet av begrensninger i tilbudssiden.

«Investorer fokuserer fortsatt på svak etterspørselsvekst over strammere tilbud», skriver analytikerne i ANZ, ifølge nyhetsbyrået.

Det er ifølge Reuters-konsensus ventet at de amerikanske råoljelagrene steg med 700.000 fat forrige uke, etter et uventet fall forrige uke.

– Lagertallene fra forrige uke går fortsatt som et ekko i handelen, selv om vi så at det endelig begynte å gi seg i går kveld, men vi ser at det er veldig liten appetitt for å gå videre med dette i dag, sier sjefsstrateg Michael McCarthy i CMC Markets, ifølge TDN Direkt.

Equinor er ned 1,12 prosent til 172,80 kroner, mens Aker BP faller 2,22 prosent til 255,90 kroner. DNO svekkes 3,15 prosent til 11,70 kroner.

Klatrer på tall

Røkke-aksjen Akastor stiger 6,18 prosent til 11,68 kroner i etterkant av sin kvartalsrapport tirsdag morgen.

Investeringsselskapets driftsresultatet og inntekter fikk seg et solid løft, men bunnlinjen ble rød i tredje kvartal.

Crayon Group har også lagt frem tredjekvartalstall. Selskapet tapte mindre, men vurderer nå å hente mer penger.

Aksjen er opp 3,30 prosent til 43,80 kroner.

Ellers stiger Merkur Market-noterte TargetEveryOne 16,00 prosent til 0,58 kroner etter melding om et strategisk samarbeid med Addreax Group.

Dagens hittil største vinner er Havyard Group, som løftes 21,87 prosent til 3,90 kroner.

Blant tungvekterne klatrer Norwegian 1,92 prosent til 44,00 kroner. Aksjen falt mandag kraftig.

Yara meldte i morges at de har utstedt et eksternt bankmandat for tilbakekjøp av aksjer, og vil kjøpe tilbake opptil 0,5 prosent av selskapets utestående aksjer i markedet innen utgangen av 2019.

Aksjen er opp 0,69 prosent til 363,10 kroner.

Tapere

Et annet selskap som har presentert sine kvartalstall tirsdag morgen er BRAbank, som ble tynget av norske kapitalkrav og kunne melde om et tap på 26,5 millioner kroner.

Aksjen svekkes 3,64 prosent til 1,06 kroner.

5th Planet Games er aksjen som foreløpig faller mest. Den er ned 13,35 prosent til 0,46 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er Flex LNG og Seadrill to av de som faller mest. Førstnevnte er ned 2,26 prosent til 90,90 kroner, mens Seadrill svekkes 3,72 prosent til 18,10 kroner.