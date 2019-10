Beyond Meat krakket da Wall Street så rødt

Pilen pekte ned på Wall Street tirsdag. Alle de toneangivende indeksene falt.

Fokus i markedet var rettet mot resultatsesongen, rentemøtet som startet tirsdag og handelskonflikten mellom USA og Kina.

Fed kommer til å kutte

Tirsdag startet et todagers rentemøte hos den amerikanske sentralbanken. Onsdag kveld norsk tid vil Jerome Powell offentliggjøre Federal Reserves rentebeslutning for oktober.

Ifølge CMEs FedWatch Tool er kuttsannsynligheten, basert på prisingen i terminmarkedet, 96,2 prosent. Markedet vil også følge nøye med på hva Fed sier om balansesituasjonen videre og hvordan sentralbanken stiller seg til kjøp av både korte og lange rentepapirer.

Federal Reserve begynte midt i oktober å kjøpe sertifikater i obligasjonsmarkedet (lån med løpetid under ett år) i en hastighet tilsvarende 60 milliarder dollar i måneden, og sentralbanken vil fortsette med det frem til andre kvartal 2020. Målet er å stabilisere situasjonen i pengemarkedet der repo-renten gikk løpsk i september.

Fed skrev den gang at de tror sertifikatkjøpene vil ha begrenset påvirkning på lange renter og bredere finansielle forhold.

Ifølge Charlie Bilello, en anerkjent amerikansk investor, har ikke Fed avviket fra markedsforventningene en eneste gang i denne oppgangssykelen (83 rentemøter). Det vil derfor komme svært overraskende på markedet om renten ikke skulle bli satt ned.

Videre kunne South China Morning Post melde tirsdag at president Xi Jingping og president Donald Trump er ventet å møtes rett etter Apec-møtet i Chile 17. november. Målsetningen er å underskrive en delavtale mellom partene.

Det er også ventet nye telefonkonferanser mellom handelsrepresentanter i nær fremtid, ifølge nyhetsbyrået.

Helseaksjer toppet Dow Jones

Dow Jones endte dagen ned 0,07 prosent til 27.071,46.

11 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Dagens vinner var Merck & Co som la frem en sterk resultatrapport for tredje kvartal.

Resultat per aksje landet på 74 cent i kvartalet, opp fra 73 cent året før. På justert basis kom resultatet per aksje inn på 1,51 dollar, vesentlig bedre enn 1,24 dollar som var forventningen fra konsensus.

Omsetningen kom inn på 12,40 milliarder dollar, mot ventet 11,64 milliarder dollar.

Omsetningen fra kreftmedisinen Keytruda brøt tre milliarder dollar for første gang i et enkelt kvartal.

Selskapet økte guidingen for resultat per aksje for heleåret til [5,12, 5,17] fra tidligere [4,84, 4,94].

Aksjen klatret 3,53 prosent.

Legmiddelgiganten Pfizer fulgte hakk i hel og steg 2,49 prosent.

Selskapet kunne glede aksjonærene med et justert resultat per aksje på 75 cent, vesentlig bedre enn de 62 centene som var ventet fra Refinitiv-konsensus.

På ikke-justert basis var resultatet enda bedre da den store joint venturen med GlaxoSmithKline, som ble offentliggjort i august, ga en positiv resultateffekt i kvartalet på 8,1 milliarder dollar.

Omsetningen kom inn på 12,68 milliarder dollar, bedre enn ventede 12,26 milliarder dollar.

Selskapet valgte også å øke guidingen for justert resultat per aksje fra intervallet [2,76, 2,86] til [2,94, 3,00].

Det var salg av kreftmedisinen Ibrance og hjertemedisinen Vyndaqel som særlig bidro positivt i kvartalet.

På taperlisten finner vi blant annet Apple som falt 2,31 prosent. Aksjen har satt nye rekordnoteringer på løpende bånd den siste tiden, og dagens tilbakegang er derfor som en korreksjon å regne.

Walmart var også kraftig ned med et fall på 1,74 prosent. Tilbakegangen kommer med overhengende sannsynlighet som følge av at Amazon har valgt å fjerne den månedlige kostnaden på 14,99 dollar for dagligvareleveranse til sine Prime-kunder.

Amazon-aksjen falt for øvrig 0,81 prosent på Wall Street tirsdag.

General Motors-aksjonærene fikk etterlengtet opptur

S&P 500 endte dagen ned 0,08 prosent til 3.036,89.

Bilprodusenten General Motors, med blant annet Chevrolet og GMC i porteføljen, leverte bedre enn ventet i tredje kvartal.

Justert resultat per aksje kom inn på 1,72 dollar, mot ventede 1,31 dollar per aksje.

Omsetningen landet på 35,5 milliarder dollar, bedre enn 33,8 milliarder dollar som var estimatet på forhånd.

På grunn av storstreiken tidligere i høst, som varte 40 dager og rammet 48.000 ansatte, nedjusterte General Motors guidingen for helåret 2019 til et justert resultat per aksje i intervallet [4,50, 4,80] dollar, mot tidligere [6,50, 7,00] dollar.

General Motors anslår at streiken, som førte til full stopp av produksjon av bil og bildeler, kostet selskapet en milliard dollar i tredje kvartal (EBIT), og at det for helåret vil koste 3,8 milliarder dollar. På bunnlinjen forventer bilprodusenten at streiken vil koste om lag 2,9 milliarder dollar.

Aksjen endte dagen opp 4,28 prosent.

Conocophillips fikk et justert resultat på 0,82 dollar per aksje i tredje kvartal, ned fra 1,36 dollar per aksje i samme periode året før. Forventningen på forhånd var 0,75 dollar per aksje.

Oljekjempen hadde en produksjon på 1,322 millioner fat oljeekvivalenter daglig i tredje kvartal, og omsetningen endte på 10,09 millioner dollar, ned fra 10,17 millioner dollar i fjor.

Aksjen steg 2,46 prosent på børsen i New York.

Transocean la på seg hele 8,26 prosent etter å ha presentert kvartalstall i henhold til forventningene.

Beyond Meat var dagens store og falt hele 22,22 prosent.

Selskapet presenterte kvartalstall som var vesentlig bedre enn ventet, men på grunn av endt lockup-periode, som innsiderne ble pålagt i forbindelse med IPOen tidligere i år, kom hele 75-80 prosent av de utestående aksjene ut for handel tirsdag.

Selv om kursen har falt kraftig tilbake siden i sommer, tilsvarer mandagens sluttkurs på 105,41 dollar en gevinst på over 320 prosent siden børsnoteringen i slutten av mai. Det var derfor å forvente at noen ville realisere gevinst og legge et salgspress på børsraketten.

Svak Nasdaq etter Alphabet-miss

Nasdaq Composite endte dagen ned 0,59 prosent til 8.276,85.

Alphabet (Google) var blant de svakere aksjene etter å ha levert en dårligere resultatrapport enn ventet mandag kveld norsk tid.

Resultat per aksje ble på 10,12 dollar. Til sammenligning lå analytikernes forventning på 12,42 dollar.

Omsetningen for tredje kvartal beløp seg til 40,5 milliarder dollar, og forventning lå ifølge Refinitiv-konsensus på 40,32 milliarder.

Alphabet uttalte at de er i samtaler med smartklokke-produsenten Fitbit om et oppkjøp.

Aksjen falt 2,12 prosent.

Netflix endte dagen ned 0,23 prosent.

Tesla falt hele 3,51 prosent.

Facebook endte nær uendret, ned 0,05 prosent.

Microsoft opplevde at 0,94 prosent av markedsverdien forduftet tirsdag.

VIX, populært kalt fryktindeksen, steg 0,69 prosent til 13,20.

Gullprisen falt 0,30 prosent til 1.491,30.