Børsene i Asia faller før amerikansk rentemøte

Nesten samtlige børser i Asia svekkes onsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,55 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,04 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,44 prosent, og CSI 300 er ned 0,53 prosent. Hang Seng i Hong Kong faller 0,26 prosent.

Kospi i Sør-Korea går tilbake 0,64 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,95 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot er opp 0,33 prosent.

Fed-møte

Investorene venter nå på amerikanernes renteavgjørelse. Onsdag kveld norsk tid vil Jerome Powell offentliggjøre Federal Reserves rentebeslutning for oktober.

Ifølge CMEs FedWatch Tool er kuttsannsynligheten, basert på prisingen i terminmarkedet, 96,2 prosent. Markedet vil også følge nøye med på hva Fed sier om balansesituasjonen videre og hvordan sentralbanken stiller seg til kjøp av både korte og lange rentepapirer.

Federal Reserve begynte midt i oktober å kjøpe sertifikater i obligasjonsmarkedet (lån med løpetid under ett år) i en hastighet tilsvarende 60 milliarder dollar i måneden, og sentralbanken vil fortsette med det frem til andre kvartal 2020. Målet er å stabilisere situasjonen i pengemarkedet der repo-renten gikk løpsk i september.

– Fed Fund futures viser en 94 prosent sannsynlighet for et kutt, og dollarutviklingen bekrefter at investorene forventer at dette er sentralbankens siste grep i år, sier Kathy Lien i BK Asset Management til CNBC.

Handelskrig

South China Morning Post meldte tirsdag at president Xi Jingping og president Donald Trump er ventet å møtes rett etter Apec-møtet i Chile 17. november. Målsetningen er å underskrive en delavtale mellom partene.

Reuters rapporterte derimot at det kan være avtalen ikke vil bli signert på møtet i november, men en amerikansk tjenestemann uttalte samtidig til nyhetsbyrået at «om avtalen ikke blir signert i Chile, betyr ikke det at alt faller fra hverandre. Det betyr bare at den ikke er klar».

Wall Street

Pilen pekte ned på Wall Street tirsdag. Alle de toneangivende indeksene falt.

Dow Jones endte dagen ned 0,07 prosent til 27.071,46, mens S&P 500 falt 0,08 prosent til 3.036,89.

Beyond Meat var dagens store og falt hele 22,22 prosent. Selskapet presenterte kvartalstall som var vesentlig bedre enn ventet, men på grunn av endt lockup-periode, som innsiderne ble pålagt i forbindelse med IPOen tidligere i år, kom hele 75-80 prosent av de utestående aksjene ut for handel tirsdag.

Nasdaq Composite ble svekket 0,59 prosent til 8.276,85. Alphabet (Google) var blant de svakere aksjene etter å ha levert en dårligere resultatrapport enn ventet mandag kveld norsk tid.