Flat åpning på Oslo Børs

Oslo Børs åpner omtrent flatt tirsdag.

Etter drøye 30 minutters handel står hovedindeksen i 909,91, opp 0,25 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,51 prosent til 61,54 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,34 prosent til 55,35 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,33 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Spår dobling

BW Offshore spår dobling av produksjonen fra Ruche til 30.000 fat per dag. Disse volumene vil komme i tillegg til produksjonen fra Tortue-feltet.

Nyheten sender aksjen opp 7,43 prosent til 76,60 kroner på høyt volum.

Også Hexagon Composite stiger kraftig, etter at de i morges kunne melde at de i tredje kvartal løftet bunnlinjen fra 25,9 til 72,1 millioner kroner.

Aksjen er nå opp 12,28 prosent til 32,00 kroner.

Også en hel rekke andre selskaper har lagt frem tredjekvartalstall onsdag. Det største av dem er Mowi som klatrer 0,88 prosent til 230,20 kroner, og er dagens hittil mest omsatte på Oslo Børs.

Selskapet kunne melde om rød bunnlinje, men rekordhøyt volum i perioden. Operasjonelt driftsresultat beløp seg til 148 millioner euro, noe som akkurat bikket analytikernes forventninger.

Solstad Offshore melder i dag at de har inngått en kontrakt med Inpex Operations Australia for to ankerhåndteringskip. Det løfter aksjen 6,61 prosent til 0,76 prosent

SAS-aksjen klatrer også markant onsdag morgen, og er nå opp 5,91 prosent til 13,45 kroner.

Flyselskapet har inngått en fireårsavtale for persontransport av Forsvarets ansatte i Norge, verdt 1,1 milliarder kroner.

Taperne

TGS-Nopec er også ett av selskapene som onsdag presenterer tredje kvartal.

Selskapet løftet resultatene på både bunn og topp, men både segment-driftsresultatet og -inntektene var svakere enn analytikerne på forhånd hadde spådd.

Aksjen er nå ned 3,00 prosent til 245,70 kroner.