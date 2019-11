Liten oppgang på Wall Street onsdag

Kort tid etter at handelen startet onsdag peker pilene svakt oppover på børsen i USA. Nasdaq går opp 0,03 prosent, Dow Jones stiger med 0,03 prosent og S&P går opp 0,02 prosent.

To av vinnerne på børsen er General Electric og Garmin.

General Electric

General Electric Co la frem tredjekvartalsrapporten onsdag. Justert resultat pr. aksje ble 0,15 dollar, bedre enn 0,11 dollar pr. aksje som var estimert. Omsetningen ble 23,4 milliarder dollar for kvartalet, mot 22,93 milliarder som var ventet. Det gjør at aksjen stiger med 8,54 prosent på Wall Street i åpningen.

Garmin

Klokke- og GPS-produsenten Garmin, som også la frem kvartalsrapport onsdag, fikk et justert resultat pr. aksje på 1,27 dollar i tredje kvartal, mot ventede 0,95 dollar. Inntektene i kvartalet ble 934 millioner dollar, det var 15 prosent bedre enn ventede 866,7 millioner dollar. Garmin går opp 7,11 prosent på Nasdaq-børsen etter får minutter.

Makro

Onsdag ettermiddag norsk tid kom nye BNP-tall for USA. Rapporten viste at økonomien i USA vokste med 1,9 prosent målt i årlig takt i tredje kvartal dette året. Det var bedre enn forventningen på 1,6 prosent. Det private forbruket steg 2,9 prosent, opp fra ventede 2,6 prosent.

Onsdag klokken 19 norsk tid vil Jerome Powell offentliggjøre Federal Reserves rentebeslutning for oktober. Det ventes at renten kuttes med en 0,25 prostentpoeng til intervallet 1-50,1,75 prosent. Det er ventet at det vil påvirke børsen.