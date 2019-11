Oppgang på Wall Street

Alle de ledende indeksene på børsene i New York steg onsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av Federal Reserve som forventet kuttet renta med 0,25 prosentpoeng til intervallet 1,5 til 1,75 prosent.

I tillegg steg bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA med 1,9 prosent i tredje kvartal 2019 målt i årlig takt, ifølge foreløpige tall fra amerikanske statistikkmyndigheter.

På forhånd var det ventet en vekst på 1,6 prosent, ifølge Direkt Makro.

Kjerne-PCE, Feds foretrukne inflasjonsmål, var som forventet opp 2,2 prosent i kvartalet.

Antallet sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 125.000 personer i oktober, ifølge ADP Employer Services.

På forhånd var det ventet en oppgang i sysselsettingen på 110.000 personer, ifølge Direkt Makro-konsensus.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,43 prosent til 27.186,69 og er med det opp 16,54 prosent i år.

20 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Farmasi- og detaljhandelskjeden Johnson & Johnson var dagens vinner med en oppgang på 2,88 prosent.

Oppgangen kom etter at selskapet tirsdag kunngjorde at femten nye tester administrert til det allestedsnærværende babypulveret ikke fant noen asbest.

Bakgrunnen for saken skal være at 22 kvinner har hevdet at langvarig bruk av selskapets babypulver og andre kosmetiske produkter var årsaken til at de fikk eggstokkreft. Juryen tok kvinnenes side i spørsmålet om produktet inneholdt det kreftfremkallende stoffet asbest, og selskapet måtte utbetale 38 milliarder kroner.

Chevron Corp. dagens taper, med et fall på 1,5 prosent.

Kjente selskaper som Microsoft Corp. og Intel Corp. steg henholdsvis 1,25 og 0,46 prosent.

S&P 500 endte opp 0,33 prosent til 3.046,77. Det vil si at indeksen er opp 21,54 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble General Electric Co., som steg 11,47 prosent.

Selskapet kom onsdag med kvartalstall for tredje kvartal 2019. Justert resultat per aksje ble 0,15 dollar, bedre enn estimerte 0,11 dollar per aksje. Omsetningen ble 23,4 milliarder dollar for kvartalet, mot 22,93 milliarder som var ventet.

Høyt oppe på vinnerlisten var også klokke- og GPS-produsenten Garmin Ltd., som steg 9,6 prosent. Oppgangen kom etter kvartalstall som ble lagt frem onsdag.

Selskapet fikk et justert resultat per aksje på 1,27 dollar i tredje kvartal, mot ventede 0,95 dollar. Inntektene i kvartalet ble 934 millioner dollar, mot ventede 866,7 millioner dollar.

Øverst på taperlisten var C.H. Robinson Worldwide Inc., som stupte 14,85 prosent etter skuffende kvartalstall onsdag.

Resultatet per aksje var 1,07 dollar, noe som var under Zacks sitt estimat på 1,16 dollar per aksje. Omsetningen endte på 3,86 milliarder dollar, mot Zacks sitt estimat på 3,93 milliarder dollar.

Doblet resultatet

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,33 prosent til 8.303,98. Indeksen har dermed steget 25,15 prosent siden nyttår.

Facebook falt 0,56 prosent, mens Apple stengte ned marginale 0,01 prosent og Amazon klatret 0,98 prosent.

Netflix hoppet 3,64 prosent, mens Alphabet (Google) falt 0,11 prosent.

Dagens vinner ble IVERIC bio Inc., som hoppet 65,58 prosent.

Like etter fulgte Big 5 Sporting Goods Corp., som hoppet 44,81 prosent etter at selskapet dolbet resultatet.

Høyest på taperlisten var Cyclerion Therapeutics Inc., som stupte 79,52 prosent etter skuffende diabetesstudier.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 6,6 prosent til 12,33.

Gullprisen var opp 0,5 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.497,9 dollar.

Tremånedersrenten falt 1,8 basispunkter til 1,614 prosent.

Renten på 2-åringen falt fire basispunkter til 1,608 prosent.

10-åringen falt 6,1 basispunkter til 1,778 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på 8,3 basispunkter til 2,253 prosent.