Oslo Børs åpner ned torsdag morgen.

Etter drøyt 30 minutters handel står hovedindeksen i 903,28, ned 0,37 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 615 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,51 prosent til 60,55dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,54 prosent til 55,36 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 60,85 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

– Med få lyspunkter i makrolandskapet, vil svake globale økonomiske makrodata kunne hindre oppgang i oljeprisen frem til dypere produksjonskutt blant Opec og samarbeidspartnerne forekommer, sier strateg Stephen Innes i Axitrader, ifølge TDN Direkt.

Kinesisk industriaktivitet falt for sjette måned på rad i oktober, mens vekst i servicesektoren falt til sitt laveste nivå siden februar 2016, ifølge nyhetsbyrået.

Analytiker Jeffrey Hall i Oanda mener oljeprisen nå henter seg litt inn igjen grunnet forventninger om mer økonomisk stimuli fra kinesiske myndigheter etter de lave PMI-tallene.

– Den raske og lite gjennomtenkte responsen var å selge råvarer og energi, men det klør i fingrene til sentralbanker for øyeblikket, med tanke på lettelser, og jeg tror ikke Kina vil være annerledes, sier han, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 0,75 prosent til 170,95 kroner.

Resultatrush

DNO faller kraftig torsdag morgen, og er nå ned 9,10 prosent til 10,84 kroner på høyt volum.

Selskapet la frem knallrøde tall på bunnlinjen, etter at resultatet ble negativt påvirket av en nedskrivninger på 138 millioner dollar.

Også SpareBank 1 SR-Bank skuffer på bunn, men renteinntektene økte mer enn ventet. Aksjen faller 4,91 prosent til 97,75 kroner.

StrongPoint har også lagt frem tredjekvartalstall. Aksjen er ned 3,90 prosent til 11,10 kroner.

Norsk Skog presenterte i dag sitt første kvartalsresultat etter børsnoteringen i oktober.

Selskapet kunne melde om et driftsresultat på 1.113 millioner kroner, mot 163 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Aksjen stiger 2,50 prosent til 39,00 kroner.

Vinnere og tapere

Dagens største taper er Idex, som svekkes 16,40 prosent til 0,63 kroner.

Aksjen meldte i dag at Investco nå har solgt seg ned og er under 15 prosent-grensen.

Ellers er Seadrill ned 8,15 prosent til 16,34 kroner, mens Merkur Market-noterte Gentian Diagnostics faller 5,92 prosent til 46,10 kroner.

Kværner melder torsdag at de har sikret en kontrakt med Equinor verdt rundt 1,5 milliarder kroner. De skal levere elleve flytende betongskrog for turbiner for offshore vindkraft, samt marine driftstjenester for prosjektet Hywind Tampen.

DOF Subsea skal samarbeide med Kværner om levering for marin virksomhet. DOF er dagens hittil største vinner på Oslo Børs, med en oppgang på 8,58 prosent til 1,47 kroner.

Kværner klatrer 1,93 prosent til 11,64 kroner.