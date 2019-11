Stygg DNO-smell på rød børs

Oslo Børs holder seg godt inne i negativt terreng torsdag ettermiddag.

Hovedindeksen står i skrivende stund i 899,34, etter en nedgang på 0,8 prosent fra gårsdagens slutt.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.838 millioner kroner.

Kina-skuffelse

Investorene er fornøyde med at Federal Reserve leverte varene med sitt tredje strake rentekutt.

«Sentralbanksjef Jerome Powell og hans kolleger har helt klart tilfredsstilt investorer som har lengtet etter kutt, og letter på resesjonsfrykten på vei inn i 2020. Midtsyklus-justeringen ser nå ut til å være over, noe investorene slår seg til ro med», skriver senioranalytiker Craig Erlam hos Oanda i en oppdatering.

Ingen flere rentekutt er nå ventet før på denne tid neste år.

På den annen side fortsetter kinesiske makrotall å vise svakhet.

Dagens innkjøpssjefsindekser PMI viste at industriaktiviteten i Kina falt for sjette måned på rad i oktober. Veksten i servicesektoren falt til sitt laveste nivå siden februar 2016.

Førhandelen peker mot en mindre nedgang fra start i torsdagens handel på Wall Street.

DNO-smell

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,1 prosent til 60,39 dollar fatet, som er ned fra 60,85 dollar ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen er ned 0,2 prosent til 55,18 dollar fatet.

– Det er fortsatt en kamp mellom tilbuds- og etterspørselsfrykt. I øyeblikket dominerer frykt på etterspørselssiden, til tross for problemfylte angrep på oljetankere og saudi-arabiske anlegg, sier sjeføkonom Cyrus de la Rubia i Hamburg Commercial Bank til Reuters.

Blant oljeaksjene på Oslo Børs faller Equinor 0,7 prosent til 171,07 kroner.

DNO dundrer ned 7,7 prosent til 11 kroner på dagens høyeste volum etter å lagt frem knallrøde tall på bunnlinjen i sitt tredje kvartal. En nedskrivning på 138 millioner dollar tynget.

Aker BP går tilbake 3,3 prosent (8,80 kroner) til 256 kroner, men noe av dette skyldes at aksjen i dag går eksklusive utbytte på 4,80 kroner (0,52 dollar).

Lys i skogen

Blant dagens øvrige tallfremleggere skuffet SpareBank 1 SR-Bank i bunn, men renteinntektene økte mer enn ventet. Aksjen faller 6,1 prosent til 96,50 kroner.

TGS ble straffet for gårsdagens kvartalstall, og faller nye 2,4 prosent til 239,40 kroner torsdag.

Laksesektoren viser svakhet. Mowi steg etter gårsdagens kvartalstall, men faller 1,9 prosent til 225,70 kroner så langt i dag. SalMar er ned 3,1 prosent til 428 kroner.

På den positive siden finner vi Norske Skog, som stiger 2,9 prosent til 39,15 kroner på de første kvartalstallene etter børsnoteringen i oktober.

Kongsberg Gruppen stiger 1,7 prosent til 134,40 kroner i kjølvannet av gårsdagens kvartalstall, mens Orkla markerer seg positivt med en oppgang på 1,8 prosent til 89,06 kroner.

Idex til bunns

Taperlisten toppes Merkur Market-noterte Lavo.tv, som trekker ned 17,3 prosent til 4,8 øre.

Idex følger nærmest med et fall på 16,7 prosent til 63 øre. Selskapet meldte i dag at Invesco nå har solgt seg ned og er under 15 prosent-grensen.

Les mer om ryktene om ryktene rundt Idex her.

Ytterligere én aksje faller mer enn nevnte DNO, nærmere bestemt Merkur Market-noterte Target EveryOne på minus 11,4 prosent til 45 øre.

Supply i tet

Polaris Media topper vinnerlisten med en oppgang på 10,1 prosent til 34,80 kroner etter å ha lagt frem kvartalstall.

Nærmest følger DOF på pluss 5,6 prosent til 1,42 kroner.

Kværner har sikret en milliardkontrakt med Equinor for levering av 11 flytende betongskrog for turbiner for offshore vindkraft, samt marine driftstjenester for prosjektet Hywind Tampen.

DOF Subsea skal samarbeide med Kværner om levering for marin virksomhet.

Kværner klatrer 1,1 prosent til 11,55 kroner.