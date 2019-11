Børsen gikk på oljesmell

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 898,05, etter en nedgang på 0,93 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 5.272 millioner kroner.

Wall Street trekker nedover i tidlig handel torsdag, til tross for svake makrotall i dag og sterke kvartalstall fra Apple og Facebook etter stengetid i går.

Etter gårsdagens rentekutt fra Federal Reserve, vender investorene nå oppmerksomheten mot handelskrigen mellom USA og Kina.

Bloomberg melder torsdag, med henvisning til ikke-navngitte kilder, at kinesiske, offentlige tjenestemenn har sådd tvil om muligheten for en langsiktig handelsavtale med USA. Det skal herske bekymring over president Donald Trumps «impulsive natur» og risikoen for at han vil trekke seg fra enhver avtale.

DNO-smell

Stigende oljelagre i USA og svake PMI-tall fra kinesisk industri tynger oljeprisene.

Brent-oljen er torsdag ettermiddag ned 1,6 prosent til 59,93 dollar fatet, som er ned fra 60,85 dollar ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen faller 2,3 prosent til 54,40 dollar fatet.

– Det er fortsatt en kamp mellom tilbuds- og etterspørselsfrykt. I øyeblikket dominerer frykt på etterspørselssiden, til tross for problemfylte angrep på oljetankere og saudi-arabiske anlegg, sier sjeføkonom Cyrus de la Rubia i Hamburg Commercial Bank til Reuters.

Blant oljeaksjene på Oslo Børs falt Equinor 1,25 prosent til 170,10 kroner.

DNO ble straffet med et kursfall på 6,8 prosent til 11,10 kroner på høyt volum etter å lagt frem knallrøde tall på bunnlinjen i sitt tredje kvartal.

En nedskrivning på 138 millioner dollar tynget.

Aker BP gikk tilbake 4,1 prosent (10,90 kroner) til 253,90 kroner, men noe av dette skyldes at aksjen i dag gikk eksklusive utbytte på 4,80 kroner (0,52 dollar).

Lys i skogen

Blant dagens øvrige tallfremleggere skuffet SpareBank 1 SR-Bank i bunn, men renteinntektene økte mer enn ventet. Aksjen falt 4,7 prosent til 98 kroner.

TGS ble straffet for gårsdagens kvartalstall, og falt nye 2,9 prosent til 238,20 kroner torsdag.

Laksesektoren viser svakhet. Mowi steg etter gårsdagens kvartalstall, men falt 2,5 prosent til 224,20 kroner i dag. Kepler Cheuvreux har reagert med å nedgradere aksjen fra kjøp til hold.

SalMar endte ned 3,0 prosent til 428,50 kroner.

På den positive siden finner vi Norske Skog, som steg 3,2 prosent til 39,25 kroner på de første kvartalstallene etter børsnoteringen i oktober.

Kongsberg Gruppen steg 2,7 prosent til 135,80 kroner i kjølvannet av gårsdagens kvartalstall , etter å ha landet en kontrakt med Hæren på over en halv milliard kroner. Bank Norwegian-mor Norwegian Finans Holding steg 2,4 prosent til 88,80 kroner etter gårsdagens kvartalstall.

Idex til bunns

Taperlisten toppes av Idex på minus 23,2 prosent til 57,6 øre. Selskapet meldte i dag at Invesco nå har solgt seg ned og er under 15 prosent-grensen.

Les mer om ryktene om ryktene rundt Idex her.

Next Biometrics kom nærmest med et fall på 11,4 prosent til 4,15 kroner, mens Seadrill trakk ned 7,8 prosent til 16,40 kroner.

StrongPoint endte ned 6,9 prosent til 10,75 kroner etter dagens kvartalstall.

Til topps med Andresen

Etter å ha ligget høyt på taperlisten før i dag, endte Merkur Market-noterte Target EveryOne øverst på vinnerlisten etter å ha landet Martin Andresen-dominerte Skeidarliving Group som SpectrumOne-kunde.

Oppgangen ble 16,1 prosent til 59 øre.

Nærmest fulgte en annen Merkur Market-aksje, Kahoot! på pluss 4,6 prosent til 46 kroner i kjølvannet av gårsdagens kvartalstall.

Polaris Media steg 3,8 prosent til 32,80 kroner etter dagens kvartalstall.