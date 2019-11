Wall Street stengte i minus etter å ha åpnet i pluss

Alle de ledende indeksene på børsene i New York falt torsdag. På Wall Street åpnet Nasdaq-indeksen opp 0,17 prosent, men snudde til minus i løpet av dagen.

Utviklingen kom i kjølvannet av USA og Kina som møtte en ny hindring i veien mot å avslutte handelskonflikten. Toppmøtet der de skulle møtes ble avlyst på grunn av voldelige protester i Chile som var vertsnasjonen. Trump skrev på Twitter tidligere i dag at de snart vil kunngjøre en ny lokasjon for møtet.

Federal Reserve kuttet renta med 0,25 prosentpoeng onsdag til intervallet 1,5 til 1,75 prosent.

Innkjøpssjefsindeksen Chicago PMI falt fra 47,1 i september til 43,2 i oktober.

Konsensus lå ifølge Direkt Makro på 48,0.

I dag ble det kjent at antall førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 218.000 i uken som ble avsluttet 26. oktober, viste tall fra amerikanske myndigheter.

Forrige ukes notering ble revidert opp fra 212.000 til 213.000.

Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 215.000 jobless claims.

Indeksene falt

Dow Jones falt 0,52 prosent til 27.046,23 og er med det opp 15,94 prosent i år.

Fem av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Teknologigiganten Apple var dagens vinner med en oppgang på 2,26 prosent.

Oppgangen kom etter at selskapet onsdag kveld kom ut med ferske kvartalstall. Resultatet per aksje endte på 3,03 dollar, mot 2,91 dollar per aksje i samme periode året før.

På forhånd var det ifølge CNBC ventet et resultat per aksje på 2,84 dollar.

Inntektene beløp seg til 64,04 milliarder dollar, mot 62,90 milliarder dollar året før. Her var det ventet 62,99 milliarder dollar.

3M Co. var dagens taper, med et fall på 2,01 prosent.

Kjente selskaper som Microsoft Corp. og Intel Corp. falt henholdsvis 0,86 og 0,12 prosent.

S&P 500 endte ned 0,3 prosent til 3.037,56. Det vil si at indeksen er opp 21,17 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Abiomed Inc., som steg 14,2 prosent etter gode kvartalstall.

Like etter fulgte matvaregiganten Kraft Heinz Co., som hoppet 13,44 prosent. Oppgangen kom etter kvartalstall som ble lagt frem torsdag.

Selskapet fikk et justert resultat per aksje på 0,69 dollar, mot 0,76 dollar ved samme korsvei i fjor.

Ifølge Refinitiv-konsensus var det ventet et justert resultat per aksje på 0,54 dollar.

Øverst på taperlisten var Western Digital Corp., som stupte 16,91 prosent etter dagens skuffende kvartalstall.

Aksje hoppet mer enn 220 prosent

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,14 prosent til 8.292,36. Indeksen har dermed steget 24,97 prosent siden nyttår.

Facebook klatret 1,81 prosent, mens Apple stengte opp 2,26 prosent og Amazon falt 0,19 prosent.

Netflix falt tilbake 1,39 prosent, mens Alphabet (Google) falt 0,09 prosent.

Dagens vinner ble bioteknologiselskapet Agile Therapeutics Inc., som var dagens rakett med en oppgang på 223,8 prosent.

Oppgangen kom etter at Bone, Reproductive og Urologic Drugs Advisory Committee (BRUDAC) stemte 14 til én, for at fordelene med Twirla for å forhindre graviditet oppveier risikoen for å støtte godkjenning.

Twirla er et hormonelt prevensjonsmiddel-plaster som inneholder virkestoffene ethinyl estradiol, en type østrogen, og levonorgestrel, en type progestin. Twirla er designet for å påføres én gang i uken i tre uker, etterfulgt av én uke uten plaster. Selskapet har fullført sine kliniske fase 3-studier av Twirla og forfølger forskriftsgodkjenning i USA etter at de 16. mai 2019 leverte en ny legemiddelapplikasjon for Twirla.

Høyest på taperlisten var Cocrystal Pharma Inc., som stupte 35,53 prosent.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 7,7 prosent til 13,28.

Gullprisen var opp 1,14 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.513,8 dollar.

Tremånedersrenten falt 7,2 basispunkter til 1,542 prosent.

Renten på 2-åringen falt tilbake 8,4 basispunkter til 1,516 prosent.

10-åringen falt 8,7 basispunkter til 1,69 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på 7,7 basispunkter til 2,18 prosent.