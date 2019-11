Nervøs børsoppgang i Asia

De fleste Asia-børsene stiger fredag, men stemningen er nervøs.

Etter onsdagens rentekutt fra Federal Reserve, har investorene vendt oppmerksomheten mot handelskrigen mellom USA og Kina.

Sår Trump-tvil

Bloomberg meldte torsdag, med henvisning til ikke-navngitte kilder, at kinesiske, offentlige tjenestemenn har sådd tvil om muligheten for en langsiktig handelsavtale med USA. Det skal herske bekymring over president Donald Trumps «impulsive natur» og risikoen for at han vil trekke seg fra enhver avtale.

Usikkerheten rundt en handelsavtale smitter over på Tokyo-børsen, der Nikkei trekker ned 0,4 prosent til 22.832,26, mens de bredere Topix-indeksen er ned 0,1 prosent til 1.665,41.

På makrofronten kom arbeidsledigheten i Japan inn på 2,4 prosent i september, opp fra 2,2 prosent måneden før. Konsensus lå også på 2,2 prosent.

Samtidig viste den endelige Nikkei/Markit-indeksen for innkjøpssjefene i industrisektoren i Japan 48,4 i oktober, fra ned fra 48,9 i september. 48,9 var også det foreløpige tallet.

En indeks over 50 poeng indikerer en oppgang, mens under 50 altså indikerer det motsatte.

Kina-oppsving

I Kina stiger large cap-indeksen CSI 300 1,6 prosent, mens Shanghai Composite-indeksen er opp 0,9 prosent etter at Caixin/Markit-indeksen for innkjøpssjefer i kinesisk industri kom inn på 51,7 i oktober, og dermed over Reuters-konsensus på 51,0.

Dette kommer dagen etter at PMI-tall fra kinesiske myndigheter viste et fall for industrien. Mens denne typisk måler en større andel store og statlig eide virksomheter, måler Caixin- og Markit-indeksen en større andel små og mindre virksomheter.

I Hongkong stiger Hang Seng 0,6 prosent, mens Kospi-indeksen i Sør-Korea trekker opp 0,8 prosent. Sydney-børsen er opp 0,1 prosent.

Blant enkeltaksjer i regionen merker vi oss at Nintendo spretter opp over 5,5 prosent i Tokyo etter å ha lagt frem kvartalstall over forventning.

Asia-oversikten her.