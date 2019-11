Røkke-smell på flat børs

Pilene peker svakt oppover på Oslo Børs fredag morgen.

Hovedindeksen står etter 40 minutters handel i 899,48, etter en oppgang på 0,16 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er så langt omsatt for 395 millioner kroner.

Sår Trump-tvil

Stemningen er nervøs på børsene etter at Kina i går sådde tvil om en langsiktig handelsavtale med USA, og viste til president Donald Trumps «impulsive natur» – og risikoen for at han vil trekke seg fra enhver avtale.

Investorene ser også frem mot dagens viktige arbeidsmarkedsrapport fra USA (non-farm payrolls).

Konsensus ligger ifølge Marketwatch på at 75.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i oktober, noe som i så fall vil være ned fra 136.000 i september. General Motors-streiken ventes å prege tallene.

Nervøst i olje

Oljeprisene beveger seg nokså sidelengs.

Brent-oljen faller 0,2 prosent til 59,60 dollar fatet, noe som er ned fra rundt 59,90 dollar fatet ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen er opp marginalt til 54,29 dollar fatet.

– Vi ser fornyet tvil rundt en handelsavtale mellom USA og Kina, og samtidig har råoljelagrene i USA steget ganske mye mer enn ventet denne uken, sier analysesjef for råvarer Lachlan Shaw hos National Australia Bank til Reuters.

Ny DNO-nedtur

Blant oljeaksjene på børsen stiger Equinor 0,5 prosent til 170,90 kroner på høyeste volum så langt. Aker BP faller 0,9 prosent til 251,70 kroner, mens DNO faller nye 0,6 prosent til 11,03 kroner i kjølvannet av gårsdagens kvartalstall.

I oljeservice merker vi oss at Kjell Inge Røkke-dominerte Aker straffes med et kursfall på 5,1 prosent til 463,60 kroner etter fall i nettoverdiene i tredje kvartal.

John Fredriksen-dominerte Archer topper vinnerlisten ved å sprette opp hele 15,4 prosent til 3,97 kroner etter milliardkontrakt i Argentina.

Borr Drilling noterer seg for en oppgang på 1,1 prosent til 63 kroner etter kontraktsdryss.

Europris-rally

En rekke selskaper har lagt frem kvartalstall på morgenkvisten, og blant disse utmerker især Europris seg positivt med en oppgang på 9,0 prosent til 27,18 kroner på høyt volum.

Selskapet knallet til med en like-for-like-vekst på 7,5 prosent på årsbasis i kvartal, langt over markedsveksten på 1,3 prosent.

En annen tallfremlegger, Hofseth BioCare, avanserer 9,8 prosent til 8,78 kroner på Oslo Axess etter å ha halvert underskuddet på driften i tredje kvartal.

Endur belønnes med en oppgang på 3,0 prosent til 1,39 kroner etter å ha doblet inntektene i kvartalet som gikk.

Solnedgang

I toppen av taperlisten finner vi en annen tallfremlegger. Navamedic straffes med et kursfall på 12,9 prosent til 23 kroner.

Bare Merkur Market-noterte Lavo.tv faller mer, nærmere bestemt 19,0 prosent til 4,6 øre.

En annen Merkur Market-aksje, TargetEveryOne, korrigerer ned 11,5 prosent til 52,2 øre etter gårsdagens oppgang trigget av en avtale med Martin Andresen-dominerte Skeidarliving Group.

Solselskapet EAM Solar trekker ned 6,8 prosent til 12,30 kroner.

Idex fortsetter nedturen etter Invescos nedsalg, og faller nye 7,6 prosent til 53,2 øre.